Elecciones Honduras: Nasry Asfura sigue superando a Nasralla

Al finalizar con el total de 19.167 actas, se pasará al escrutinio especial de las más de 2.700 que tienen inconsistencias, las que podrían tener una carga superior a los 500.000 votos.

POR EFE El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con la ventaja este martes sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuando se ha escrutado el 99,40 % de las actas, aunque faltaría aún contar los votos de más de 2.700 actas que presentan inconsistencias y que podrían superar los 500.000 sufragios. Según el último cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no varía desde la pasada medianoche, Asfura sigue encabezando los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), contra 1.256.428 votos (39,48 %) que acumula Nasralla. Ese resultado mantiene a la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, en el tercer puesto con 618.448 papeletas (19,29 %).

Hasta ahora Asfura aventaja a Nasralla con 42.407 votos, según el último registro de la página web del CNE, que sigue lenta.

¿QUÉ PASA LUEGO DEL ESCRUTINIO PRELIMINAR?

Al finalizar con el total de 19.167 actas, se pasará al escrutinio especial de las más de 2.700 que tienen inconsistencias, las que podrían tener una carga superior a los 500.000 votos, según Nasralla y algunos analistas. Las elecciones generales se celebraron de manera pacífica, con incidentes menores y la participación de más de tres millones de hondureños, según el escrutinio, de los 6,5 millones que estaban aptos para votar. La lentitud del escrutinio, que la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuye a "problemas técnicos", ha creado un ambiente de incertidumbre y suspicacia en el país centroamericano, que tiene diez millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres y cada cuatro años votan con la esperanza de que mejoren sus condiciones de vida. En ese anhelo llevan 45 años, desde que el país retornó a la democracia, en 1980, después de casi dos décadas de regímenes militares. La población votó para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

LIBRE NO RECONOCE LOS RESULTADOS

La candidata de Libre, que el domingo dijo que no reconoce los resultados, acusó de injerencia al presidente de Estados Unidos y anunció movilizaciones para el próximo día 13, apostó para ser la sucesora de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras.

Libre fue fundado en 2011 después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro. Zelaya, además de ser el coordinador general de Libre, es el principal asesor de la presidenta hondureña, que concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.

ESTADOS UNIDOS NO VE FRAUDE EN ELECCIONES DE HONDURAS