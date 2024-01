Persisten los errores en simulacros de votaciones en El Salvador

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Martínez, explicó que el motivo por el que no se habilitaron dos, fue por problemas de logística.

“Hay centros de votación donde las personas que estaban siendo convocadas no pudieron llegar, entiendo que ahí fue parte de la logística, incluso la parte de la empresa que está para distribuir los kit logró llegar a todos los centros de votación, el problema fue el personal, el personal de logística que en unos centros no se logró llegar o que no había conectividad”, dijo la presidenta del TSE.

Al consultarle, cómo superarán estos inconvenientes logísticos a una semana de las elecciones, cedió la palabra al jefe de Unidad de Servicios Informáticos (USI) del TSE, Ignacio Villagrán, quien dijo que el Tribunal ya tiene un plan b.