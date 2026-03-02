Petróleo en shock y rutas marítimas en suspenso: los mercados globales recalibran riesgo

Por: revistaeyn.com

La madrugada del lunes dejó una reacción inmediata en el mercado petrolero. El Brent —referencia para Europa y buena parte de los contratos en América Latina— llegó a escalar más de 13% y tocó un máximo intradía de US$82,37, antes de moderar el avance a la zona de US$77-78, aún con un alza superior al 6% frente al cierre del viernes.

El movimiento responde al riesgo geopolítico tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán y la advertencia de Teherán sobre la seguridad del tránsito en el estrecho de Ormuz, arteria por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial y una porción significativa del GNL.

Medios anglosajones como Financial Times, Bloomberg y Reuters coincidían en las primeras horas del lunes en tres puntos clave:

1.El mercado descuenta riesgo de interrupción, pero no un cierre efectivo de Ormuz.

No existe confirmación oficial de bloqueo, aunque la mera amenaza eleva primas de riesgo y costos de cobertura.