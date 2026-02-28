Riesgo en Ormuz: Irán escala la presión y el mercado ya descuenta un shock energético

Buques comerciales que transitan el estrecho de Ormuz han recibido transmisiones VHF atribuidas a la Guardia Revolucionaria iraní advirtiendo que “ningún barco puede pasar”, según confirmó a Reuters un funcionario de la misión naval europea Aspides.

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán comienza a trasladarse con rapidez al frente económico.

Aunque Teherán no ha emitido una orden oficial de cierre, el mensaje es suficiente para que el mercado active protocolos de riesgo: aseguradoras cancelan coberturas, las primas de guerra se disparan y navieras reconsideran rutas en uno de los corredores energéticos más estratégicos del planeta.

Por el estrecho de Ormuz circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, conectando a productores clave del Golfo —Arabia Saudí, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos— con los mercados globales.

El impacto de estos hechos ya comenzaron a reflejarse en las principales plazas petroleras.

Concretamente: los precios empiezan a reflejar una prima de riesgo geopolítico con el barril de Brent cotizando a alrededor de US$72-73 (niveles máximos de siete meses), y el West Texas Intermediate (WTI) opera cerca de US$66-67 por barril, impulsado por la incertidumbre sobre suministros y tránsito en Ormuz.

Cierre formal vs. cierre de facto

Para el sector empresarial, la distinción clave no es jurídica sino operativa. Un “cierre formal” implicaría una declaración oficial y una interdicción sostenida. Sin embargo, el mercado ya reacciona ante un posible cierre de facto, caracterizado por:

• Advertencias por radio y hostigamiento marítimo.

• Aumento del riesgo de incautaciones o ataques.

• Cancelación de pólizas.

• Desvío voluntario de buques por parte de armadores.