Piden a la OMS un giro en la política global del tabaco

Centroamérica & Mundo

VIII Cumbre de Reducción de Daños del Tabaco exhorta a integrar la evidencia científica en las estrategias de control del tabaquismo.

Por revistaeyn.com “La ciencia debe ocupar el centro del debate global sobre la nicotina y los productos alternativos al cigarrillo” fue el contundente mensaje que dejó la VIII Cumbre sobre Reducción de Daños del Tabaco, organizada por la Asociación Internacional para el Control del Tabaquismo y la Reducción de Daños (SCOHRE). La reunión tuvo como objetivo debatir sobre el futuro del control del tabaquismo y analizar cómo las políticas actuales, centradas en la prohibición y la cesación, han mostrado resultados limitados frente a los más de siete millones de muertes anuales asociadas al tabaquismo. “La reducción de daños no es una claudicación, es una estrategia de salud pública. La evidencia es innegable: cambiar de cigarrillos a productos de nicotina menos dañinos puede salvar vidas”, afirmó Ignatios Ikonomidis, cardiólogo y presidente de SCOHRE.

El profesor Konstantinos Farsalinos denunció que incluso organismos internacionales “han contribuido a la confusión al centrarse en la nicotina en lugar del humo” y varios expertos coincidieron en que el avance de la ciencia se ha visto frenado por la desinformación. Casos como el brote de EVALI, inicialmente atribuido al vapeo y luego vinculado al uso de cartuchos ilícitos con vitamina E y THC, fueron recordados como ejemplos de mala comunicación sanitaria. El encuentro, realizado en Grecia, contó con la participación de más de 200 expertos, entre ellos médicos, investigadores y legisladores de 51 países. Uno de los casos más citados fue el de Suecia, país que está a punto de declararse libre de humo gracias a la adopción masiva del snus y otros productos sin combustión. En este momento solo hay un 5% de fumadores y la tasa de cáncer en hombres es un 41% inferior al promedio europeo.

Una llamada de atención a la OMS antes de la COP11