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Polémica en México por patrimonio de un ex Fiscal General: 10 casas y 2 Rolls-Royce

Se trata de Alejandro Gertz Manero, actual embajador del país en Reino Unidos. El propio funcionario hizo la declaración de sus bienes en la plataforma de consulta abierta Declaranet, como miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por: EFE El exfiscal general de México y actual embajador del país en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, tiene un patrimonio de más de trece inmuebles -diez casas, un departamento, un terrero y un edificio entero-, así como una colección de joyas por valor de un millón de dólares, según consta en su declaración patrimonial revelada este martes. Asimismo, también posee siete vehículos, entre ellos dos Rolls-Royce; obras de arte que alcanzan los 450.000 dólares, y cuentas bancarias en España, Suiza y Estados Unidos. Toda esta información, avanzada por varios medios de comunicación mexicanos, la desveló el propio funcionario al subir la declaración de sus bienes en la plataforma de consulta abierta Declaranet, como miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En su cargo como fiscal general, Gerz Manero se negó a hacer públicos estos datos, pero ahora estaba obligado por la normativa vigente de la Cancillería mexicana.

Controversia nacional

Entre los bienes declarados, destacan varias casas que heredó a lo largo de su vida (de 200 a más de 1.000 metros cuadrados), un edificio entero también heredado o una propiedad en Estados Unidos de más de un millón de dólares. Además, hace más de una década compró un inmueble de 233 metros cuadrados en el barrio madrileño Los Jerónimos, uno de los más caros y exclusivos de la capital de España. Según informan medios mexicanos, en esta declaración pública aparecen bienes que el exfiscal general tiene en exclusividad, y no los que puede compartir con otras personas. Gertz Manero asumió la jefatura de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019, durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).