Presidenta de Honduras alerta que el sistema electoral del país está en riesgo

Las declaraciones de la mandataria surgen luego de que López, representante del opositor Partido Nacional en el CNE, asegurara la semana pasada que no existen condiciones para garantizar el proceso electoral de noviembre.

"Si ustedes me preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral, sea o no una situación que se ha solventado, lo cierto es que hoy en el CNE no existen condiciones para que podamos avanzar con la tranquilidad que se estaba avanzando", aseguró López en una comparecencia ante una comisión del Parlamento hondureño que investiga las irregularidades registradas durante los comicios primarios de marzo pasado.

Durante su alocución, Castro reafirmó su compromiso con la democracia y el proceso de refundación que impulsa desde su llegada al poder en 2022.

“La democracia nos hace libres. Hoy reafirmo mi compromiso con ustedes: seguiré cumpliendo, seguiré luchando y defendiendo este proceso de refundación y socialismo democrático que iniciamos juntos”, aseguró la presidenta hondureña.

Los comicios generales del 30 de noviembre serán los duodécimos desde el retorno de Honduras a la democracia, tras casi dos décadas de gobiernos militares.