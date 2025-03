¿Qué dijo Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos?

Este discurso, aunque siguió el mismo formato que un discurso sobre el estado de la Unión, que cada año sirve para hacer balance de la gestión presidencial, no se consideró como tal porque se realizó cuando Trump lleva seis semanas en el poder.

Según la encuesta realizada por la consultora SSRS para la CNN, el discurso no cambió apenas el grado de aceptación o rechazo que los estadounidenses tienen sobre las políticas del presidente republicano.

El republicano también dio señales de no querer dar marcha atrás en su guerra comercial, el mismo día en que aprobó la imposición de aranceles del 25 % contra México, Canadá y del 20 % a China, sus principales socios comerciales.

Además, solicitó al Legislativo fondos federales para completar "la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos", un mensaje lanzado después de que su nueva Administración no haya logrado alcanzar la media de deportaciones mensuales de su antecesor, Joe Biden.

El republicano, que exige acceso a los recursos naturales de Ucrania dentro de las negociaciones para poner fin a la guerra en ese país, explicó también que Rusia le ha dado "fuertes señales de que están listos para la paz”, pero no exigió ninguna concesión a Moscú.

Sin embargo, el mandatario estadounidense afirmó que "los aranceles en Corea del Sur son cuatro veces más altos que los de Estados Unidos", una declaración que Seúl atribuye a una posible confusión con la tasa arancelaria de Nación Más Favorecida (NMF), que Corea del Sur aplica a los países con los que no tiene acuerdos comerciales.

Seúl calificó los comentarios de Trump como afirmaciones que "no se ajustan a la realidad" y anunció que buscará aclarar la situación con las autoridades de Washington a través de los canales diplomáticos y comerciales disponibles, según la información recogida por la agencia local de noticias Yonhap.

El ambiente dentro de la cámara fue tenso desde el principio, con constantes burlas y críticas de Trump hacia los demócratas y a la Administración de su predecesor, Joe Biden, a quien acusó de haber dejado una "catástrofe económica" y lo culpó de la subida de precios de los huevos.

La bancada demócrata, por su parte, llegó preparada para la protesta, con decenas de mujeres vestidas de color rosa en una señal feminista y otros legisladores sosteniendo todo tipo de carteles para señalar las "falsedades" que iba diciendo el presidente.

Incluso un congresista demócrata, Al Green, de 78 años, interrumpió a gritos el discurso y se levantó señalando al presidente con su bastón y gritando "no tienes ningún mandato" hasta que fue expulsado de la sala.

La senadora demócrata Elissa Slotkin aseguró este martes en su réplica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que si él hubiera estado en el cargo durante la Guerra Fría, el bando estadounidense habría perdido.

"Como niña de la Guerra Fría, estoy agradecida de que estuviera Ronald Reagan (1981-1989) y no Trump en el cargo en la década de los 80. Trump habría perdido la Guerra Fría. Las acciones de Donald Trump sugieren que, en el fondo, no cree que seamos una nación excepcional. Está claro que no cree que debamos liderar el mundo", dijo Slotkin cuando el republicano acabó su discurso ante una sesión conjunta del Congreso, tras casi dos horas.

La senadora, que fue la encargada de los demócratas para este cometido, se centró principalmente en la política exterior y en la guerra comercial que el mandatario ha comenzado contra México y Canadá.

"Necesitamos amigos en todos los rincones, nuestra seguridad depende de ello", apuntó.