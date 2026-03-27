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¿Quién es Balen Shah, el ingeniero, rapero y outsider que llegó al poder en Nepal?

De figura del rap nepalí a alcalde rebelde de Katmandú, y de ahí al poder nacional: Balendra “Balen” Shah se convirtió en el nuevo primer ministro de Nepal tras una ola de hartazgo contra la vieja élite política.

Por: revistaeyn.com En otro contexto, Balendra “Balen” Shah podría haber quedado encasillado como un artista con inquietudes políticas o como un alcalde excéntrico con buena llegada a los jóvenes. Pero Nepal acaba de demostrar que, a veces, los perfiles que parecían improbables son precisamente los que mejor encajan con una época agotada de lo mismo. A sus 35 años, Balen ya fue rapero, ingeniero, alcalde independiente de Katmandú y ahora suma el cargo más importante de su carrera: primer ministro de Nepal. Y no llegó como heredero de una dinastía, ni como producto clásico de partido, ni como figura moldeada por la vieja escuela política.

Llegó como algo bastante más incómodo para el sistema: un outsider con discurso, seguidores, narrativa y timing. Por eso su irrupción no es solo una rareza atractiva de la política internacional. También es una señal de época.

Antes de gobernar, Balen ya tenía micrófono

Mucho antes de entrar a una oficina pública, Balen ya tenía una plataforma propia: la música. Fue una de las figuras más visibles del “Nephop”, la escena del rap nepalí, donde construyó una identidad directa, crítica y muy conectada con el malestar de una generación que veía cómo el país se movía demasiado lento para sus aspiraciones. Sus letras hablaban de frustración, orgullo nacional, falta de oportunidades, desconfianza hacia las élites y deseo de cambio. No era todavía un candidato. Pero ya estaba ensayando un lenguaje político. Eso explica por qué hoy su figura resulta tan magnética para muchos jóvenes nepaleses: Balen no aprendió a hablar “como político” para pedir el voto. Más bien, la política terminó alcanzándolo a él en un lenguaje que ya dominaba. Y quizás ahí radica buena parte de su fuerza: no parece un dirigente que intenta sonar auténtico; parece alguien que nunca dejó de sonar como él mismo.

El rap no fue un detalle pintoresco

En la política convencional, el pasado artístico de un dirigente suele presentarse como un dato curioso, casi decorativo. En el caso de Balen, no. Su recorrido musical no fue un simple antecedente cool para enriquecer un perfil de color. Fue, en realidad, su primera escuela de influencia pública. Mientras otros políticos hablaban en conferencias, él ya entendía cómo conectar emocionalmente, cómo condensar frustraciones sociales en frases simples, cómo construir identidad y cómo circular en un ecosistema donde la viralidad, la pertenencia y el símbolo pesan tanto como los programas de gobierno. Por eso, cuando ahora reaparece su canción “Jay Mahakali” —convertida casi en banda sonora de su ascenso— el fenómeno no parece improvisado. Se siente como la continuación natural de una trayectoria en la que la cultura y la política dejaron de ser compartimentos separados. Balen entendió algo antes que muchos dirigentes tradicionales: que en una generación criada entre redes, pantallas y desencanto, el poder también se construye en el terreno del relato.

No solo rap... también era el “tipo técnico”

Si Balen hubiera sido solo una figura cultural, probablemente no habría llegado tan lejos. Parte de su atractivo estuvo en que no encarnó únicamente rebeldía o frescura. También proyectó una idea muy valiosa para un electorado cansado: la de alguien que, además de protestar, podía gestionar. Balen es ingeniero civil y estructural, una formación que ayudó a moldear su perfil de outsider técnico: alguien que habla el lenguaje del cambio, pero también el de la ejecución. Esa combinación le dio una ventaja política muy rara y muy potente. No se presentó solo como el hombre que “entiende a los jóvenes”, sino como alguien que además quiere arreglar cosas. Y en países donde la política suele ser percibida como un espectáculo eterno de promesas, esa diferencia importa muchísimo.

¿Qué representa Balen, en el fondo?