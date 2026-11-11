Riesgo de crisis migratoria: México impide paso a nueva caravana de centroamericanos

Por: Revistaeyn.com - Agencias

México impidió este martes 11 de noviembre el paso de una caravana de un centenar de migrantes centroamericanos que buscaba llegar a Estados Unidos, días después de que otra logró internarse en territorio mexicano en medio de la euforia por el fracaso electoral del presidente Donald Trump.

La Guardia Nacional, Migración y la policía del estado de Chiapas atravesaron patrullas en la carretera para evitar que los migrantes continuaran su camino tras cruzar el río fronterizo Suchiate, según imágenes de la prensa local.

Los centroamericanos echaron a correr, mientras eran acorralados por los agentes. Unas 40 personas fueron capturadas, de acuerdo con reportes difundidos desde Tapachula, la primera ciudad después de la frontera con Guatemala.

El domingo por la noche otra caravana de unos 1.000 migrantes cruzó la frontera sin resistencia. Se instalaron en Tapachula para descansar antes de retomar la ruta hacia Estados Unidos, pese a que el paso sigue prácticamente cerrado.