Galardonan en Guatemala proyecto de Castillo Hermanos contra la desnutrición

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El premio fue entregado en la categoría de "Desarrollo Humano e Inversión Social Estratégica", además de ser reconocido como el ganador del premio "Grand Prix", como el proyecto con la calificación más alta de entre las 51 iniciativas participantes.

Por Agencia EFE El proyecto altruista "Guatemaltecos por la Nutrición", una iniciativa de la empresa multinacional Castillo Hermanos, fue galardonado por la plataforma de sostenibilidad corporativa e impacto social Sustentia Magna Impact 2026, por su labor en contra del hambre en diversas comunidades del país centroamericano. El premio fue entregado en la categoría de "Desarrollo Humano e Inversión Social Estratégica", además de ser reconocido como el ganador del premio "Grand Prix", como el proyecto con la calificación más alta de entre las 51 iniciativas participantes, de acuerdo con la organización.

"Los reconocimientos destacan el compromiso de Castillo Hermanos con la generación de valor compartido, el fortalecimiento de las comunidades y la promoción de una cultura empresarial basada en la integridad, la transparencia y la sostenibilidad", según detalló -en un comunicado- la empresa multinacional. El proyecto "Guatemaltecos por la Nutrición", fundado hace cuatro años, ha promovido el desarrollo de la lucha contra la desnutrición en diversas áreas del país, principalmente en el departamento (provincia) de Huehuetenango, ubicado unos trescientos kilómetros al noroeste de la Ciudad de Guatemala. "El programa Guatemaltecos por la Nutrición fue distinguido (por Sustentia Magna Impact 2026) por su contribución para romper el ciclo de la desnutrición infantil a través de un modelo integral que combina los ejes de Salud, Nutrición, Agua y Saneamiento, Acceso a Alimentos, Desarrollo Infantil Temprano, y Fortalecimiento de la Economía Familiar", puntualizó la nota informativa.