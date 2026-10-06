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Sospecha de peste neumónica en Siberia activa contactos entre EE.UU. y Rusia

Washington intercambia información con Moscú desde el 2 de octubre por la muerte de una trabajadora de un laboratorio. La OMS verifica el episodio y considera muy bajo el riesgo para su región europea. Hasta ahora, no hay un brote confirmado.

Por: Revistaeyn.com La muerte de una trabajadora de un instituto que investiga patógenos peligrosos en Siberia abrió un intercambio de información entre Estados Unidos y Rusia. Washington confirmó este martes que mantiene contactos con Moscú desde el 2 de octubre por el posible caso de peste neumónica, una enfermedad grave cuya presencia en este episodio todavía no ha sido confirmada. La incertidumbre sobre la causa del fallecimiento y los reportes de medidas preventivas han generado atención internacional. Sin embargo, la información disponible exige distinguir entre una muerte bajo investigación, la sospecha de una infección y la existencia de un brote.

Qué se sabe sobre el caso

La fallecida fue identificada por medios rusos como Darya Shipilova, una técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk. Murió en un hospital de Shélejov, cerca de esa ciudad siberiana. Las autoridades rusas describen la causa como una neumonía de origen no determinado. Según declaraciones del gobernador regional, Igor Kobzev, recogidas por AFP, los análisis no encontraron en sus muestras microorganismos vinculados con su actividad profesional. Medios locales difundieron la hipótesis de que pudo exponerse a un patógeno por la rotura de un tubo de ensayo. Esa versión no cuenta con confirmación oficial. Rusia también comunicó a la OMS que no se habían registrado casos de peste en Irkutsk y que las pruebas de los contactos no detectaron agentes de enfermedades infecciosas peligrosas.

En qué consisten los contactos entre Washington y Moscú

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó a EFE que las comunicaciones comenzaron el viernes 2 de octubre e incluyen a expertos en salud de ese departamento y al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Se trata de contactos sobre este episodio sanitario. La referencia a un primer intercambio corresponde al caso investigado y no supone que ambos gobiernos hayan retomado por primera vez sus relaciones diplomáticas. Washington sostiene que la comunicación continúa, pero reclama más información. El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió este martes a Rusia transparencia y que comparta detalles con la comunidad internacional. Donald Trump ofreció ayuda estadounidense el lunes, aunque aclaró que no había hablado con Vladímir Putin sobre el asunto. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, valoró positivamente el ofrecimiento, sin detallar un mecanismo de asistencia. Por ahora, esas declaraciones no equivalen a una operación sanitaria conjunta anunciada.

La OMS ya intervino: solicita datos y evalúa el riesgo

La Organización Mundial de la Salud detectó los primeros reportes mediante su sistema de vigilancia el 2 de octubre. Al día siguiente contactó a las autoridades rusas para verificar las circunstancias del fallecimiento, las pruebas de laboratorio, el seguimiento de contactos y las posibles implicaciones internacionales. Este martes, su portavoz Christian Lindmeier informó que el organismo había recibido una comunicación rusa con resultados negativos para patógenos peligrosos entre los contactos. La evaluación inicial de la OMS sitúa el riesgo entre moderado y bajo para Irkutsk, bajo para Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea de la organización. Es una valoración provisional que podrá cambiar cuando se disponga de más información. La OMS mantiene el seguimiento y ofreció apoyo si Rusia lo solicita. Según AP, las autoridades rusas no habían solicitado el despliegue de expertos de la OMS.

Qué es la peste neumónica