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El Estado de Derecho retrocede en cinco de los siete países de Centroamérica

Solo Costa Rica y Panamá superan el promedio latinoamericano y caribeño. Guatemala registra la mayor mejora del istmo en un año en que 19 de los 32 países de América Latina y el Caribe pierden puntaje.

Por: Revistaeyn.com Cinco de los siete países de Centroamérica perdieron puntaje en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP). Guatemala (+1,1 %) y Panamá (+0,2 %) fueron los únicos que mejoraron frente a 2025. Costa Rica, pese a caer un 1,2 %, conservó el primer lugar del istmo y el segundo de América Latina y el Caribe, detrás de Uruguay. Nicaragua registró el mayor retroceso centroamericano, con una caída del 2,5 % y el puesto 139 entre 143 países y jurisdicciones.

La brecha también se ve en los puntajes. Solo Costa Rica (0,67) y Panamá (0,52) se situaron por encima del promedio de América Latina y el Caribe (0,51). Entre Costa Rica y Nicaragua (0,32) hay 0,35 puntos de distancia en una escala de 0 a 1.



Guatemala mejora y la justicia civil sigue rezagada

El avance de Guatemala fue el tercero más alto del mundo, detrás de Letonia (+1,6 %) y Trinidad y Tobago (+1,2 %). El país pasó del puesto 110 al 106 en la clasificación mundial y se mantuvo en el 25 de 32 en América Latina y el Caribe.

Su evaluación en justicia civil (0,34) lo ubicó en el puesto 136 global en ese componente. En aplicación de las regulaciones obtuvo 0,42 y quedó en el lugar 113. Panamá avanzó un puesto y se ubicó en el lugar 14 de América Latina y el Caribe. Su perfil muestra diferencias entre el desempeño en gobierno abierto (0,56, octavo en la región) y en justicia civil (0,47, decimonoveno).

Honduras gana un puesto mundial pese a perder puntaje

Honduras pasó del puesto 116 al 115 de 143 en la clasificación mundial, aunque su puntaje bajó un 0,5 % y quedó en 0,41. En América Latina y el Caribe ocupó el lugar 27 de 32. Orden y seguridad fue su dimensión mejor evaluada (0,63), mientras que justicia penal obtuvo la calificación más baja (0,28 y puesto 130 mundial). En aplicación de las regulaciones, el país registró 0,37 y quedó en el puesto 128. El Salvador, en tanto, obtiene su mejor nota en seguridad y la más baja en justicia penal. Orden y seguridad fue la dimensión mejor evaluada de El Salvador, con 0,71 y el décimo puesto entre 32 países de América Latina y el Caribe. Al otro extremo, la justicia penal obtuvo 0,20 y quedó en el puesto 141 de 143 a escala mundial. El país también registró 0,35 en límites al poder gubernamental y 0,39 en derechos fundamentales. Su puntaje general cayó un 0,8 % y su posición mundial se mantuvo en el puesto 114.

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