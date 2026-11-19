Por revistaeyn.com
CRESAL Desarrollos anuncia el inicio de obras del complejo residencial Torres Nueva Vista en Lourdes, Colón (El Salvador), que marca el comienzo de la construcción masiva de 384 viviendas de interés social accesibles, destinadas a transformar las condiciones de vida de cientos de familias salvadoreñas.
A escala nacional, El Salvador enfrenta un déficit habitacional estructural que supera las 400,000 viviendas, en el cual aproximadamente el 75 % del parque residencial padece de deficiencias cualitativas.
El proyecto responde directarmente a una necesidad concreta: en el distrito de Colón, el 22.4 % de las familias vive en alquiler y otro 8.2 % en viviendas prestadas o cedidas, ya que se construirán 8 edificios de 4 niveles. Torres Nueva Vista también está abierto a salvadoreños que viven en el exterior y desean adquirir una vivienda en su país.
CRESAL Desarrollos está constituido por una alianza entre la firma internacional AD1 Global Development —con más de 30 años de trayectoria en estructuración de capital e ingeniería en EE. UU. y Latinoamérica— y el liderazgo estratégico de la empresa salvadoreña Project HUB.
"Torres Nueva Vista representa la consolidación de nuestro compromiso con El Salvador, demostrando que es posible combinar modelos de inversión de estándar internacional con un profundo impacto social en favor de las familias trabajadoras salvadoreñas", afirmó Arie Fridzon, Presidente de la Junta Directiva de CRESAL Desarrollos.
Cada unidad de 50 m² ha sido diseñada para la funcionalidad familiar, ofreciendo 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, baño y área de servicio. Durante su fase de construcción, la obra generará más de 100 empleos directos, estimulando el comercio y la economía local en La Libertad.
“Hoy colocamos una primera piedra, pero en realidad estamos comenzando algo mucho más grande: una nueva historia para cientos de familias y una nueva etapa para CRESAL en este maravilloso país”, agregó Fridzon.
Por su parte, la representación de Project HUB, que es el catalizador para la atracción de inversión privada internacional hacia El Salvador, enfatizó la relevancia del socio local como articulador estratégico: "Desde Project HUB asumimos el rol clave de generar las condiciones técnicas, legales y urbanísticas necesarias para atraer inversión extranjera directa a El Salvador, demostrando que el país cuenta con la solidez, la certidumbre y la confianza requeridas para estructurar proyectos inmobiliarios de gran escala", aseguró Alex Fernández, CEO de Project Hub.
En esta sinergia, entre AD1 Global Development y Project HUB, CRESAL Desarrollos gestiona un portafolio amplio para desarrollar una serie de proyectos en desarrollos inmobiliarios durante 2027.
Con el inicio de Torres Nueva Vista, no solo se sientan las bases de un nuevo complejo habitacional, sino que reafirma el papel de la inversión privada y la cooperación institucional como motores indispensables para dinamizar la economía salvadoreña y generar empleo formal.
Para facilitar el acceso a las familias trabajadoras, las viviendas contarán con esquemas de crédito accesible canalizados a través del Fondo Social para la Vivienda (FSV) y de la banca comercial salvadoreña.