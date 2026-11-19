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Durante su fase de construcción, la obra generará más de 100 empleos directos, estimulando el comercio y la economía local en La Libertad.

Por revistaeyn.com CRESAL Desarrollos anuncia el inicio de obras del complejo residencial Torres Nueva Vista en Lourdes, Colón (El Salvador), que marca el comienzo de la construcción masiva de 384 viviendas de interés social accesibles, destinadas a transformar las condiciones de vida de cientos de familias salvadoreñas. A escala nacional, El Salvador enfrenta un déficit habitacional estructural que supera las 400,000 viviendas, en el cual aproximadamente el 75 % del parque residencial padece de deficiencias cualitativas.

El proyecto responde directarmente a una necesidad concreta: en el distrito de Colón, el 22.4 % de las familias vive en alquiler y otro 8.2 % en viviendas prestadas o cedidas, ya que se construirán 8 edificios de 4 niveles. Torres Nueva Vista también está abierto a salvadoreños que viven en el exterior y desean adquirir una vivienda en su país. CRESAL Desarrollos está constituido por una alianza entre la firma internacional AD1 Global Development —con más de 30 años de trayectoria en estructuración de capital e ingeniería en EE. UU. y Latinoamérica— y el liderazgo estratégico de la empresa salvadoreña Project HUB. "Torres Nueva Vista representa la consolidación de nuestro compromiso con El Salvador, demostrando que es posible combinar modelos de inversión de estándar internacional con un profundo impacto social en favor de las familias trabajadoras salvadoreñas", afirmó Arie Fridzon, Presidente de la Junta Directiva de CRESAL Desarrollos.