Por revistaeyn.com
La agencia Fitch Ratings elevó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo de Costa Rica a 'BB+' desde 'BB', con perspectiva estable, al considerar que el país mantiene un crecimiento económico resiliente, una posición externa más sólida y una mayor acumulación de reservas internacionales.
La mejora también incluye el techo país, que pasó de 'BBB-' a 'BBB', dos escalones por encima de la calificación soberana en moneda extranjera de largo plazo.
Según Fitch, la decisión reconoce la capacidad de la economía costarricense para sostener su expansión en un contexto de incertidumbre global, así como el acceso demostrado del Gobierno a financiamiento de bajo costo en el mercado interno, pese a las restricciones para obtener recursos en el exterior.
La perspectiva estable refleja la expectativa de que el crecimiento económico continuará siendo favorable y que las autoridades mantendrán esfuerzos de consolidación fiscal para contener el déficit y la deuda pública. Sin embargo, la agencia advierte que todavía no está claro cuándo podrán eliminarse las limitaciones al endeudamiento externo.
Fitch proyecta que el producto interno bruto (PIB) de Costa Rica crecerá 3,2 % en 2026, por debajo del 4,6 % registrado en 2025, debido a la normalización de la actividad exportadora. Para 2027 estima una expansión de 3,3 %.
La posición externa constituye otro de los principales respaldos de la calificación. La agencia prevé que el déficit de cuenta corriente se ubique en 1,6% del PIB en 2026 y que sea financiado por entradas netas de inversión extranjera directa (IED) equivalentes al 7 % del PIB.
Además, las reservas internacionales superaron los US$20.400 millones a mediados de noviembre de 2026, con una cobertura equivalente a 5,1 meses de importaciones.
No obstante, la agencia identificó riesgos fiscales. La debilidad de la recaudación tributaria y la persistencia de una inflación baja han limitado el avance de la consolidación. Fitch estima que el superávit primario del Gobierno Central se reducirá de 0,9 % del PIB en 2025 a 0,3 % en 2026, antes de recuperarse a 0,6% en 2027.
En cuanto a la deuda, proyecta que la del Gobierno Central alcance el 60,5 % del PIB en 2026 y aumente a 61,8 % en 2027. La carga de intereses también representa una debilidad, debido a su elevado peso en los ingresos públicos.
Entre las limitaciones estructurales, Fitch señaló el bloqueo político que dificulta la aprobación de reformas y la autorización de financiamiento externo. Aunque el Gobierno impulsa una iniciativa para permitir emisiones internacionales de hasta US$1.500 millones anuales, su aprobación sigue pendiente.
La agencia indicó que nuevos avances en reformas estructurales, una reducción sostenida de la deuda y un crecimiento económico más amplio podrían favorecer futuras mejoras. Por el contrario, un deterioro fiscal o una pérdida significativa de dinamismo económico representarían riesgos para la calificación.