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La perspectiva estable refleja la expectativa de que el crecimiento económico continuará siendo favorable y que las autoridades mantendrán esfuerzos de consolidación fiscal para contener el déficit y la deuda pública.

Por revistaeyn.com La agencia Fitch Ratings elevó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo de Costa Rica a 'BB+' desde 'BB', con perspectiva estable, al considerar que el país mantiene un crecimiento económico resiliente, una posición externa más sólida y una mayor acumulación de reservas internacionales. La mejora también incluye el techo país, que pasó de 'BBB-' a 'BBB', dos escalones por encima de la calificación soberana en moneda extranjera de largo plazo.

Según Fitch, la decisión reconoce la capacidad de la economía costarricense para sostener su expansión en un contexto de incertidumbre global, así como el acceso demostrado del Gobierno a financiamiento de bajo costo en el mercado interno, pese a las restricciones para obtener recursos en el exterior. La perspectiva estable refleja la expectativa de que el crecimiento económico continuará siendo favorable y que las autoridades mantendrán esfuerzos de consolidación fiscal para contener el déficit y la deuda pública. Sin embargo, la agencia advierte que todavía no está claro cuándo podrán eliminarse las limitaciones al endeudamiento externo. Fitch proyecta que el producto interno bruto (PIB) de Costa Rica crecerá 3,2 % en 2026, por debajo del 4,6 % registrado en 2025, debido a la normalización de la actividad exportadora. Para 2027 estima una expansión de 3,3 %. La posición externa constituye otro de los principales respaldos de la calificación. La agencia prevé que el déficit de cuenta corriente se ubique en 1,6% del PIB en 2026 y que sea financiado por entradas netas de inversión extranjera directa (IED) equivalentes al 7 % del PIB. Además, las reservas internacionales superaron los US$20.400 millones a mediados de noviembre de 2026, con una cobertura equivalente a 5,1 meses de importaciones.