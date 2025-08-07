Taiwán exigirá que ciudadanos chinos renuncien a pasaporte para residir en la isla

Centroamérica & Mundo

Las personas procedentes de China que deseen establecerse en Taiwán "deberán renunciar, conforme a la ley, a su registro de residencia y pasaporte de China continental, sin conservar ninguna doble identidad", señaló el ministerio.

POR EFE Los ciudadanos chinos que deseen establecerse en Taiwán deberán presentar un certificado que acredite la renuncia a su pasaporte de China, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno isleño para frenar la "infiltración" de Pekín en su territorio, informó este lunes la agencia CNA. Según las enmiendas propuestas por el Ministerio del Interior, y recogidas por CNA, los chinos que soliciten la residencia legal en Taiwán deberán presentar certificados notariales que constaten la pérdida de su registro domiciliario en China y que no han solicitado, poseído o que han renunciado a su pasaporte chino. Las personas procedentes de China que deseen establecerse en Taiwán "deberán renunciar, conforme a la ley, a su registro de residencia y pasaporte de China continental, sin conservar ninguna doble identidad", señaló el ministerio, que todavía no ha aclarado la fecha de implementación de la normativa. Esta modificación llega casi medio año después de que el presidente taiwanés, William Lai, anunciara un conjunto de iniciativas para frenar las operaciones de influencia de China, a la que calificó como una "fuerza externa hostil" contraria a los intereses de Taiwán, que se gobierna de forma autónoma desde 1949.

Entre las medidas propuestas por Lai figuraban un mayor escrutinio de las visitas de ciudadanos chinos a la isla, así como el endurecimiento de los procesos de naturalización e integración, que, según el mandatario, "deben tener en cuenta criterios de seguridad nacional".

Destitución de una funcionaria local