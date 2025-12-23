Economía de El Salvador creció 5,1 % en el tercer trimestre

Centroamérica & Mundo

La construcción se consolidó nuevamente como el principal motor económico de El Salvador, con una expansión de 27,1 %, reflejo del avance de proyectos de infraestructura tanto públicos como privados.

Por revistaeyn.com La economía de El Salvador mantuvo un ritmo de expansión sólido durante el tercer trimestre de 2025, confirmando una tendencia de recuperación sostenida a lo largo del año. Entre julio y septiembre, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento interanual de 5,1 %, impulsado por una mayor actividad productiva y un entorno de inversión más dinámico, reporta el Banco Central de reserva (BCR). En términos absolutos, la producción nacional alcanzó los US$9.194.6 millones, lo que significó un incremento de US$596.4 millones respecto al mismo período de 2024.

El análisis del BCR por el lado de la oferta revela que la mayoría de los sectores económicos aportaron al crecimiento. De las 19 actividades que integran el PIB, 16 mostraron resultados positivos. La construcción se consolidó como el principal motor, con una expansión de 27,1 %, reflejo del avance de proyectos de infraestructura tanto públicos como privados. A este desempeño se sumaron las actividades de minas y canteras, que crecieron 23,3 %, y los servicios profesionales, que aumentaron 20,5 %. Otros sectores también mostraron avances relevantes, entre ellos el transporte, con un crecimiento de 9,7 %; los servicios administrativos y de apoyo (6,3 %); las actividades financieras y de seguros (6 %); y la industria manufacturera, que se expandió 4,4 %. Asimismo, hoteles y restaurantes, comercio, electricidad, educación, agropecuario y comunicaciones reportaron variaciones positivas, aunque más moderadas. En contraste, el BCR señala que los sectores de agua, salud y servicios del Gobierno registraron caídas, reflejando un comportamiento desigual dentro de la economía. Desde la perspectiva del gasto, el desempeño estuvo liderado por la inversión, que se incrementó 24,7 %, evidenciando una mayor confianza del sector privado y el avance de iniciativas públicas. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron 6,6 %, mientras que el consumo de los hogares aumentó 3,2 %. En sentido opuesto, el gasto público se redujo 3,3 %, y las importaciones mostraron un alza de 14.8 %, asociada al mayor dinamismo productivo.