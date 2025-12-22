NEGOCIOS 2026: 5 Señales que dejó la mega venta de FIFCO, liderada por Rolando Carvajal

Empresas & Management

No solo se inscribe como la mayor transacción empresarial de la historia regional: anticipa un nuevo ciclo de inversiones, consolidación y protagonismo global para Centroamérica. En una entrevista exclusiva, Rolando Carvajal revela las claves del movimiento y lo que viene.

Por revistaeyn.com La mayor venta de una empresa privada en la historia de Centroamérica no fue solo un hito financiero. Fue, sobre todo, una señal estratégica para los mercados internacionales. A fines de septiembre de 2025, Heineken concretó la compra del 100% de las operaciones de bebidas, alimentos y retail de FIFCO —por un total de US$3.250 millones— y colocó a la región en el radar prioritario del capital global.

Detrás de la operación estuvo Rolando Carvajal, CEO de FIFCO durante la negociación y futuro líder de la operación de Heineken en Centroamérica. En diálogo exclusivo con Estrategia & Negocios, el ejecutivo explica por qué esta transacción marca un antes y un después para la región y anticipa los vectores que definirán el mercado en 2026. (Puede escuchar el Podcast completo en este link)

SEÑAL 1: CENTROAMÉRICA VUELVE A SER “INVERTIBLE” A GRAN ESCALA

El tamaño de la operación —la mayor de la historia regional— rompe un silencio prolongado en materia de megadeals. Desde adquisiciones como Tigo Guatemala (US$2.200 millones, en 2021, por parte de Millicom) o HSBC Panamá (US$2.100 millones, en 2013, por parte de Bancolombia), el mercado no registraba una transacción de este calibre. Para los inversores institucionales, el mensaje es claro: Centroamérica puede absorber capital intensivo, ejecutar integraciones complejas y generar valor sostenido dentro de plataformas multinacionales.

SEÑAL 2: COSTA RICA EMERGE COMO HUB ESTRATÉGICO REGIONAL

Más allá del activo adquirido, Heineken apuesta al talento, la capacidad operativa y la innovación desarrollada desde Costa Rica. Carvajal anticipa que el país y la región se consolidan como un hub relevante dentro de América Latina, comparable —por escala relativa— con otras plataformas clave del grupo a nivel global. La decisión de mantener el liderazgo regional desde Centroamérica refuerza la idea de una descentralización estratégica, donde no todo pasa por los grandes mercados tradicionales.

SEÑAL 3: PORTAFOLIOS DIVERSIFICADOS Y FOCO EN INNOVACIÓN

La operación le da a Heineken control total sobre un portafolio multicategoría que va mucho más allá de la cerveza: bebidas funcionales, FABs, no alcohólicas, alimentos y retail especializado. Para Carvajal, este mix es una de las mayores ventajas competitivas del acuerdo.

En particular, destaca el potencial de expansión en mercados como México, donde el acceso puede escalar de 40.000 a más de 500.000 puntos de venta, priorizando categorías de alto crecimiento como bebidas funcionales y alcohólicas saborizadas, segmentos en los que FIFCO ha sido pionera en América Latina.

SEÑAL 4: CONSOLIDACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL MERCADO

La transacción también anticipa un nuevo ciclo de consolidación regional, con empresas familiares o líderes locales integrándose a plataformas globales bajo esquemas de gobierno corporativo más sofisticados, disciplina financiera y visión de largo plazo.

Para CEOs y grandes empresarios, el mensaje es inequívoco: el estándar competitivo sube, y la escala, la innovación y la regionalización serán factores críticos para sostener crecimiento.

SEÑAL 5: TALENTO REGIONAL CON PROYECCIÓN GLOBAL