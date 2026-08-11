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Terremoto en Colombia deja 169 muertos y mantiene en alerta al occidente del país

Cali y Pereira concentran la mayoría de las víctimas del sismo de magnitud 7,4. Continúan las operaciones de búsqueda y rescate, mientras hospitales, aeropuertos, vías y servicios públicos presentan afectaciones.

Por: Revistaeyn.com- Agencias Colombia inició este martes su segundo día de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, con un balance preliminar de 169 personas fallecidas, 1.400 desaparecidos y al menos 668 heridas en las ciudades capitales. Las cifras todavía pueden aumentar. Los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes, evaluando estructuras y tratando de establecer comunicación con poblaciones rurales de los departamentos más afectados. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), 165 de los fallecimientos se produjeron en cuatro capitales: Cali reporta 85 muertos; Pereira, 66; Quibdó, nueve; y Manizales, cinco. La organización también contabiliza 165 edificaciones colapsadas en las principales ciudades. El balance nacional de 169 muertes incluye cuatro víctimas registradas fuera de las capitales. Las evaluaciones de daños y necesidades siguen en curso, por lo que todas las cifras son provisionales.

El terremoto más fuerte registrado en Colombia en el siglo XXI

El movimiento ocurrió el lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) estableció su magnitud en 7,4 y lo calificó como el sismo de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI. La sacudida fue percibida en buena parte del territorio colombiano y también en Panamá y Venezuela.

La entidad había contabilizado 18 réplicas hasta el mediodía del lunes, con magnitudes de entre 1,4 y 4,8. El monitoreo continúa y el SGC advierte que las réplicas pueden prolongarse durante días, semanas o incluso meses. Las autoridades han pedido no ingresar a edificios con daños visibles y consultar únicamente los reportes oficiales. Los sismos y sus réplicas no pueden predecirse.

Cali y Pereira concentran la emergencia

Cali se convirtió durante las últimas horas en la ciudad con el mayor número de muertes confirmadas. Además de los 85 fallecidos, la capital del Valle del Cauca registra numerosos heridos, edificios derrumbados y daños en infraestructura hospitalaria, vial y de transporte. La presión sobre el sistema de salud obligó a evacuar varios centros médicos. Entre ellos se encuentra el Hospital Universitario del Valle, afectado por el colapso parcial de una de sus alas. Las autoridades declararon la alerta roja hospitalaria y recibieron refuerzos de rescatistas y efectivos militares. La ciudad estuvo bajo toque de queda entre las 8:00 p. m. del lunes y las 6:00 a. m. de este martes. La Alcaldía también ordenó reforzar la presencia del Ejército y de la Policía ante amenazas de saqueos y para mantener despejadas las zonas donde trabajan los equipos de rescate. La restricción concluyó esta mañana, salvo que las autoridades anuncien una prórroga. También fue suspendida la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, prevista entre el 12 y el 17 de agosto. Pereira, con 66 fallecidos, continúa atendiendo varios puntos críticos. La ciudad reportó edificios derrumbados, daños en centros hospitalarios, cortes de comunicaciones y afectaciones en el aeropuerto internacional Matecaña y en el sistema Megacable.

Hospitales, aeropuertos y servicios siguen bajo evaluación

El terremoto produjo daños simultáneos en hospitales, terminales aéreas, carreteras, sistemas de transporte, redes de energía, acueductos y telecomunicaciones. El último balance territorial detallado había informado de la suspensión de operaciones en siete aeropuertos: Pereira, Manizales, Cali, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Sin embargo, las condiciones pueden variar a medida que avanzan las inspecciones estructurales.

Las personas que tengan previsto viajar deben consultar directamente con las aerolíneas y los aeropuertos antes de desplazarse. Avianca y Latam anunciaron medidas de flexibilidad para cambios, reprogramaciones y devoluciones en rutas afectadas. En Armenia se reportaron daños en la torre de control y la pista del aeropuerto El Edén, además de afectaciones en el acueducto. En Manizales, las inspecciones se concentran en edificaciones del centro, la Catedral Basílica Metropolitana, la Universidad Nacional y el aeropuerto La Nubia. Quibdó mantiene operaciones de búsqueda en viviendas, centros educativos y otras estructuras. La cercanía con el epicentro y las dificultades de comunicación y acceso a varias comunidades del Chocó complican la elaboración de un balance definitivo.

Colombia está bajo situación de desastre nacional