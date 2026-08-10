Schneider Electric: 50 años impulsando la energía del presente y futuro de Centroamérica

La próxima ventaja competitiva para la región dependerá cada vez más de la capacidad para construir una infraestructura energética más inteligente, conectada y resiliente, un compromiso que la empresa ha impulsado por medio siglo.

Por E&N Brand Lab para Schneider Electric Durante décadas, la competitividad de Centroamérica estuvo impulsada por factores como su ubicación estratégica, el acceso a mercados internacionales y la calidad de su talento. Hoy, un nuevo elemento está ganando relevancia: la capacidad de producir, gestionar y utilizarla energía de forma más inteligente. La expansión de la inteligencia artificial, la digitalización, la automatización industrial y los centros de datos está redefiniendo las necesidades de infraestructura de las organizaciones. Como resultado, la energía ha dejado de ser únicamente un recurso operativo para convertirse en un factor clave de competitividad, resiliencia y crecimiento económico. En este contexto, Schneider Electric celebra medio siglo de presencia en Centroamérica. Más que una trayectoria empresarial, este aniversario refleja la evolución energética de la región y ofrece una perspectiva única sobre los desafíos y oportunidades que marcarán la próxima década. “Durante los últimos 50 años hemos visto cómo la energía pasó de ser un recurso que solo permitía operar a convertirse en un factor determinante para la competitividad. Hoy las organizaciones necesitan gestionarla de forma más inteligente, porque de ello dependen su resiliencia, su capacidad de crecimiento y su sostenibilidad”, afirma María José Bazo, presidenta del Clúster de Centroamérica de Schneider Electric.

LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA COMPETITIVIDAD

El presente y futuro de la región estará marcado por una creciente demanda de electricidad impulsada por la inteligencia artificial, la electrificación del transporte, la automatización industrial y la expansión de la infraestructura digital. Para responder a este escenario, las organizaciones necesitarán mucho más que acceso a energía: requerirán herramientas que les permitan medir, analizar y optimizar su desempeño energético. En este contexto cobra relevancia la visión de Electricidad 4.0, que integra electrificación y digitalización para crear sistemas más inteligentes, conectados y predictivos. Más que una tendencia tecnológica, representa una nueva forma de gestionar recursos, fortalecer la continuidad operativa y aumentar la resiliencia empresarial. La capacidad de convertir datos energéticos en información útil permitirá a las organizaciones reducir costos, optimizar operaciones y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad. En otras palabras, la energía ya no será únicamente un recurso que se consume, sino una fuente de inteligencia para la toma de decisiones. Después de cinco décadas acompañando el desarrollo de Centroamérica, Schneider Electric considera que la próxima ventaja competitiva de la región dependerá cada vez más de su capacidad para construir una infraestructura energética más inteligente, conectada y resiliente. “Celebrar 50 años en Centroamérica es también reafirmar nuestra visión de futuro: una región donde la innovación, la energía y la sostenibilidad trabajen juntas para generar crecimiento económico, competitividad y bienestar para las próximas generaciones”, concluye Luis D’Acosta, presidente y CEO de Schneider Electric para México y Centroamérica.

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