IBEX se reúne con presidente de Honduras y anuncia nuevas plazas de trabajo

Por revistaeyn.com
La empresa internacional IBEX anunció la contratación de 400 nuevos colaboradores en Honduras antes de finalizar 2026, tras sostener una reunión entre su director ejecutivo global, Bob Dechant, el presidente Nasry Asfura, y el ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys.
Durante el encuentro, la compañía también informó que analiza duplicar o triplicar su fuerza laboral en Honduras durante los próximos dos años, como parte de sus planes de expansión en el país.
“Nos complace mucho que IBEX genere 400 empleos adicionales en Honduras antes de que finalice este año”, destacó el presidente Asfura, quien agradeció a la empresa por la confianza depositada en el talento hondureño y reiteró que su administración continuará trabajando para generar condiciones que favorezcan la inversión y el empleo.
Por su parte, Dechant afirmó que Honduras es una parte importante de la estrategia regional de IBEX y destacó las oportunidades que ofrece el país para el desarrollo del sector de servicios empresariales y atención al cliente.
IBEX inició operaciones en Honduras en 2021 y actualmente cuenta con aproximadamente 1,200 agentes de atención al cliente. Su crecimiento incluye nuevas líneas de negocio en los sectores minorista, salud, tecnología financiera y servicios residenciales.