IBEX se reúne con presidente de Honduras y anuncia nuevas plazas de trabajo

Por revistaeyn.com

La empresa internacional IBEX anunció la contratación de 400 nuevos colaboradores en Honduras antes de finalizar 2026, tras sostener una reunión entre su director ejecutivo global, Bob Dechant, el presidente Nasry Asfura, y el ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys.

Durante el encuentro, la compañía también informó que analiza duplicar o triplicar su fuerza laboral en Honduras durante los próximos dos años, como parte de sus planes de expansión en el país.