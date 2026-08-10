Panamá mantiene un crecimiento económico de 4,9% a mayo

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El Informe de Coyuntura, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, señala que Panamá continúa posicionándose entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento en América Latina.

Por revistaeyn.com La economía panameña registró un crecimiento de 4,9% entre enero y mayo de 2026, medido a través del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), consolidando un desempeño sólido impulsado por actividades vinculadas tanto al mercado interno como al externo. Así lo destaca el más reciente Informe de Coyuntura, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual señala que Panamá continúa posicionándose entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento en América Latina.

El informe indica que, pese a que las perspectivas económicas mundiales siguen marcadas por riesgos geopolíticos y financieros, se mantiene una expectativa de crecimiento moderado. En esa línea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una expansión de 3% para la economía mundial en 2026, mientras que en América Latina el desempeño continuará siendo heterogéneo, dependiendo de la exposición de cada país a los mercados energéticos y al financiamiento externo. En contraste con este panorama internacional, Panamá mantiene una trayectoria favorable gracias al dinamismo de sectores estratégicos como la logística, el comercio, el turismo y la construcción, que continúan liderando la expansión económica incluso en un entorno de elevada incertidumbre.