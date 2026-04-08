Trump anuncia aranceles del 50% a países que manden armas al Gobierno de Irán

Centroamérica & Mundo

El presidente Donald Trump lanzó una advertencia comercial a terceros países, y asegura que ya hay acuerdos con Teherán, incluyendo el fin del enriquecimiento de uranio.

Por: EFE El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este miércoles 8 de abril con imponer "inmediatamente" aranceles de un 50% a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica, donde ha habido "un cambio de régimen muy productivo", para reducirles aranceles y sanciones. "El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EE. UU. con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones", alegó Trump en su red social Truth Social.

"No habrá enriquecimiento de uranio”

El mandatario también se pronunció, después de que anoche anunciara la tregua temporal para negociar con Irán, asegurando que en este país se "ha experimentado un cambio de régimen muy productivo".