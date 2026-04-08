Las 6 claves para entender alcance y límites de la tregua entre EE.UU. e Irán

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com

1. No es un acuerdo de paz

Lo primero que conviene despejar es el malentendido principal: la tregua de dos semanas no significa que la guerra haya terminado.

Lo que existe, por ahora, es una pausa operativa para frenar una escalada que amenazaba con volverse regional y, sobre todo, con golpear de lleno al mercado energético global. En otras palabras, no se resolvió el conflicto: se congeló el peor escenario.

2. Ormuz es el verdadero corazón del acuerdo.

Más que los comunicados oficiales, lo que define si la tregua funciona o fracasa es el estrecho de Ormuz. ¿Por qué? Porque por ese corredor marítimo pasa una parte crítica del comercio mundial de petróleo y gas. Si los barcos vuelven a circular con relativa normalidad, el acuerdo gana credibilidad. Si el tránsito vuelve a interrumpirse o queda sometido a incidentes, la tregua pierde sentido.

La paz diplomática todavía no existe; la paz energética es la que se está intentando construir.

3. Lo más probable no es un gran pacto, sino un acuerdo mínimo.

La expectativa realista para estas dos semanas no es un rediseño total del conflicto, sino una hoja de ruta acotada pero funcional.

Lo más probable es que la negociación en Islamabad intente cerrar seis cosas muy concretas:

• silencio operacional entre EE.UU. e Irán.

• reapertura coordinada de Ormuz.

• canal para evitar incidentes navales.

• alguna fórmula temporal para exportaciones y seguros de carga.

• lenguaje ambiguo sobre energía nuclear y sanciones.

• promesa de una segunda fase más amplia.

Ese sería, hoy, el “acuerdo posible”.

4. Ambos pueden decir que ganaron, y ambos tienen razón... a medias.

La tregua les da a los dos una narrativa de victoria. Estados Unidos puede sostener que logró forzar una reapertura de Ormuz y llevar a Irán a una mesa de negociación sin entrar en una guerra abierta de gran escala. Irán, en cambio, puede argumentar que sobrevivió a una fase de máxima presión sin rendirse, sin colapsar y sin perder su capacidad de influencia regional.

La verdad es menos épica y más útil: Washington ganó tiempo; Teherán ganó supervivencia.

5. El petróleo bajó, pero el riesgo no desapareció.

La caída del crudo tras el anuncio de la tregua fue una señal fuerte: el mercado reaccionó con alivio. Pero eso no significa que el riesgo haya terminado. Lo que se redujo fue la probabilidad de un shock energético inmediato.

Lo que sigue en pie es la posibilidad de: incidentes navales, ataques de actores aliados o proxies, problemas logísticos, o ruptura política de la tregua. Por eso, más que una vuelta a la normalidad, lo que probablemente viene es una etapa de “petróleo administrado”: flujo restablecido, pero todavía bajo lógica de crisis.

6. El verdadero test empieza ahora, no con el anuncio.

La noticia no es solo que hubo tregua. La noticia real será si aguanta.

Porque en crisis como esta, los anuncios importan. Pero lo que cambia la historia es la capacidad de convertir una pausa táctica en una estructura diplomática.