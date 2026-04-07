TOM 2026: la fiesta de las marcas tendrá cuatro sedes

Top of Mind

En abril, E&N llegará a cuatro países de Centroamérica con la Gira de las Marcas TOM 2026. Las primeras paradas serán este 8 y 9 de abril en San Pedro Sula y San Salvador. En los eventos, presentaremos a las marcas líderes TOM por país y a los líderes del mercadeo. Expertos de Kantar Mercaplan, consultora líder del estudio, explicarán tendencias detrás de los resultados.

Por Estrategia & Negocios Revista Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan celebran este mes la gran fiesta de las marcas de Centroamérica. Los líderes de las marcas dueñas de los cerebros de la región, y los Protagonistas del Mercadeo TOM en Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica serán los invitados estelares. La Gira TOM 2026 crece este año con eventos estelares en San Pedro Sula (8 de abril), San Salvador (9 de abril), Ciudad de Guatemala (14 de abril) y San José, Costa Rica (16 de abril), en los que presentaremos a las marcas líderes en recordación de las 26 categorías analizadas por país, así como a las marcas más mencionadas en categorías especiales. La investigación Marcas en el Top of Mind de la prestigiosa consultora Kantar Mercaplan para E&N cumple 11 años. Nació con el objetivo de entender cómo las marcas se posicionan en sus respectivos mercados. “Es el único estudio en Centroamérica que ha sido consistente y constante en los últimos años”, destaca Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, casa matriz de E&N.

En la gira TOM 2026 E&N reconocerá a las marcas más recordadas por los consumidores, así como a los Protagonistas del Mercadeo TOM 2026.

PRIMERA PARADA: SAN PEDRO SULA

El miércoles 8 de abril conoceremos a las marcas líderes en la mente de los consumidores hondureños en 26 categorías de consumo y 4 categorías especiales (marcas representativas del país, sostenibles, innovadoras y con las campañas más recordadas). Cristimaría Salgado, Marketing and Solutions Manager y Christian Andres, Client Management & Business Solutions Director de Kantar Mercaplan serán los speakers estelares a cargo de la presentación de resultados y de la charla magistral: “La nueva era del Top of Mind”. Además, se abre el espacio para conocer, en la voz de los propios líderes TOM, las claves que hacen que una marca logre estar en el top de la recordación. En el evento TOM Honduras participarán Bárbara Mendoza, gerente de mercadeo de SULA; Allan Deware, CEO de Grupo Deware, Pinturas Americanas y Oscar Nativi, gerente de mercadeo retail de Grupo Farsimán. La cita es en el Hotel Intercontinental de San Pedro Sula, a partir de las 8:00 am (previo registro)

SAN SALVADOR: LLEGA LA FIESTA DE LAS MARCAS

El 9 de abril, San Salvador vivirá por primera vez la gira TOM en un evento a celebrarse en el Hotel Hilton, en el que presentaremos a las marcas líderes en la mente de los consumidores salvadoreños según el estudio TOM 2026 de Kantar Mercaplan para E&N.

Durante la jornada, que inicia a las 8:00 am, conoceremos los casos de éxito de marcas que han conquistado la mente de los consumidores. Iniciaremos con Ana Elisa Castro, gerente de mercadeo regional SIMAN con la mini-talk “Detrás de una marca Top of Mind SIMAN”. Sully Guevara, gerente banca Premium Credicomer, brindará la exposición “Cuando una marca puede vivir en dos mundos”. En el espacio de entrevistas, Rodrigo Figueroa, gerente senior de marketing & comercial de Pizza Hut El Salvador, compartirá los secretos que hacen que Pizza Hut se posicione en el Top of Mind de los salvadoreños. Elena Alfaro, Senior Research Executive de Kantar Mercaplan y José Luis López, Director Hispanic Markets en EEUU - Kantar Mercaplan; serán los speakers estelares a cargo de la presentación de resultados y de la charla magistral: “La nueva era del Top of Mind: Marcas que Innovan, Conectan y Trascienden”. ¡Siga la gira TOM 2026! Para conocer los resultados, que develaremos país por país, puede visitar el sitio revistaeyn.com y seguir las redes sociales de Estrategia & Negocios para todos los detalles de esta gira y los líderes reconocidos en sus países.

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