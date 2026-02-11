Centroamérica & Mundo

Donald Trump se reúne con Netanyahu y le dice que prefiere una solución negociada con Irán

Netanyahu llegó el martes a Washington para su séptima visita oficial a Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump, un viaje centrado en las negociaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

POR EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este miércoles al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su reunión en la Casa Blanca que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán. "Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo", detalló el presidente en la plataforma Truth Social. Trump reveló que durante el encuentro, que se prolongó por dos horas y media, le informó al primer ministro que su "preferencia" es alcanzar un acuerdo con Irán y que, de no ser posible, "simplemente tendremos que ver cuál es el resultado".

El líder estadounidense acusó a la República Islámica de haber impedido un acuerdo nuclear en las negociaciones del año pasado y recordó que Estados Unidos llevó a cabo entonces la Operación Martillo de Medianoche, en la que bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE "Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables", agregó. Según Trump, también abordaron el "enorme progreso que se está logrando en Gaza" con la implementación del plan de paz impulsado por Estados Unidos. La oficina de Netanyahu se limitó a informar en un comunicado que ambos líderes "abordaron las negociaciones con Irán, Gaza y los acontecimientos regionales". "El primer ministro abordó las necesidades de seguridad del Estado de Israel en el contexto de las negociaciones, y ambos acordaron mantener una estrecha coordinación y relación", agregó. Netanyahu llegó el martes a Washington para su séptima visita oficial a Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump, un viaje centrado en las negociaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región, como Hizbulá. Irán rechaza estas exigencias y afirma que solo está dispuesto a aceptar ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.