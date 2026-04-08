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Cómo es la hoja de ruta de la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

El alto el fuego de dos semanas no cierra la guerra, pero sí fija el terreno real de la negociación: reapertura condicionada de Ormuz, alivio para el petróleo y una mesa en Islamabad donde ambos buscarán vender victoria sin conceder demasiado.

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com La tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán no debe leerse como el comienzo de la paz, sino como un mecanismo de administración de riesgo. No resuelve el conflicto, no cierra la disputa nuclear y tampoco ordena el tablero regional. Pero sí consigue algo que, hace apenas horas, parecía fuera de alcance: evitar una escalada inmediata con capacidad de desestabilizar el mercado energético global. Ese es el verdadero corazón del acuerdo. Más que un deshielo diplomático, lo que apareció es una arquitectura mínima de contención para que el estrecho de Ormuz vuelva a funcionar, el petróleo deje de actuar como disparador de pánico y Washington y Teherán puedan sentarse en Islamabad sin admitir públicamente que cedieron. La pregunta central, a estas horas, es qué tiene chances reales de acordarse en las próximas dos semanas. La respuesta más realista es que, si las conversaciones avanzan, el acuerdo posible no será un gran pacto histórico, sino un paquete acotado y operativo: silencio militar entre EE.UU. e Irán, reapertura coordinada de Ormuz, mecanismos para evitar incidentes navales, alguna fórmula temporal para sostener el flujo de crudo y un lenguaje deliberadamente ambiguo sobre el programa nuclear y las sanciones. Eso ya sería mucho.

Qué se está negociando de verdad

La primera tentación es mirar los comunicados como si allí estuviera el contenido definitivo de la tregua. No lo está. Irán llegó a la mesa con un marco maximalista —que incluye desde el reconocimiento de su control sobre Ormuz hasta el levantamiento total de sanciones y la aceptación del enriquecimiento de uranio—, mientras que Trump presentó el acuerdo como una pausa obtenida desde una posición de fuerza. Pero la experiencia reciente en Medio Oriente muestra que los acuerdos que sobreviven no son los más grandilocuentes, sino los más verificables. Y eso deja afuera, al menos por ahora, casi todos los puntos más ideológicos. Lo que sí parece negociable en esta primera etapa es lo que puede medirse, coordinarse y sostenerse en el tiempo sin exigir una rendición política de ninguna de las partes. El primer componente es el más obvio: una pausa real de ataques directos entre Washington y Teherán. Ese silencio operacional es la condición de posibilidad del resto. Sin él, Islamabad se vacía antes de empezar. El segundo componente es Ormuz. No porque sea un detalle técnico, sino porque es el verdadero texto del acuerdo. Si el estrecho funciona, la tregua existe. Si el tránsito vuelve a interrumpirse o queda sometido a incidentes recurrentes, el acuerdo fracasa aunque nadie lo declare formalmente roto. El tercer componente es menos visible, pero igual de importante: un canal de desescalada militar. Eso puede tomar la forma de comunicación directa o indirecta, con mediación de Pakistán u otros actores, para evitar que un episodio en el Golfo —una intercepción, una maniobra agresiva, una identificación errónea— vuelva a disparar una crisis mayor. El cuarto punto es económico: alguna fórmula temporal para que exportaciones, seguros marítimos y transporte de energía vuelvan a operar con una mínima previsibilidad. Sin eso, la reapertura de Ormuz sería más formal que real. Y el quinto, inevitablemente, será el más ambiguo: algún lenguaje sobre el programa nuclear iraní y las sanciones. No un acuerdo de fondo, pero sí una redacción suficientemente flexible como para que Trump pueda afirmar que obtuvo compromisos y Teherán pueda sostener que no renunció a sus posiciones centrales. Si ese paquete sale de Islamabad, la tregua habrá producido algo concreto. Si no sale, las dos semanas habrán servido solo para enfriar temporalmente el frente militar.

Lo que probablemente no saldrá en esta tregua