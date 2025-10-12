Trump dice que mantiene "una excelente relación" con China

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su homólogo chino, Xi Jinping, es "un gran líder, un hombre muy firme, muy inteligente", y que mantienen "una excelente relación" a pesar de las tensiones comerciales entre las dos superpotencias mundiales.

"Creo que estaremos bien con China (...) Creo que lo solucionaremos", declaró Trump en el Air Force One, rumbo a Oriente Medio.

Horas antes, en sus redes sociales, Trump señaló que su país "quiere ayudar a China, no perjudicarla", después de que el Ministerio chino de Comercio acusara hoy a Washington de hacer descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias.

"No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión (comercial) para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!", escribió Trump en Truth Social.