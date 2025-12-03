Trelleborg inaugura su primera planta de dispositivos médicos en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La multinacional sueca Trelleborg Medical Solutions puso en marcha en Costa Rica su primera planta de manufactura en Centroamérica, un proyecto que consolida la presencia del país dentro del mapa global de producción de tecnología médica y responde al creciente interés de la industria por acercar sus cadenas de suministro mediante estrategias de nearshoring.
El complejo, de 10.000 metros cuadrados y ubicado dentro de Evolution Free Zone, en el cantón de Grecia, fue diseñado para operar múltiples procesos especializados: desde moldeo de caucho de silicón líquido y técnicas de dipping, hasta transformación de termoplásticos y ensamblaje de piezas de alta precisión.
Linda Muroski, presidenta de Trelleborg Medical Solutions, destacó que la planta permitirá integrar todas las etapas de producción bajo un mismo techo. “Esto nos ayuda a simplificar la gestión de proveedores, reducir costos y entregar soluciones más robustas y eficientes”, afirmó.
La compañía iniciará en los próximos meses un proceso de contratación para puestos directivos y operativos. Las vacantes estarán disponibles en el sitio web de Trelleborg conforme avance la puesta en marcha de la planta.
Indiana Trejos, ministra a.i. de Comercio Exterior, subrayó que la llegada de Trelleborg simboliza un respaldo significativo al liderazgo costarricense en la manufactura de tecnología médica.
En la misma línea, Laura López, gerente general de PROCOMER, destacó que, con más de 95 empresas del sector ya instaladas, Costa Rica continúa consolidándose como un destino competitivo para inversiones de alto valor agregado.
El proyecto también incorpora un enfoque marcado en sostenibilidad. Según Yonatan Necoechea, líder del proyecto en Costa Rica, la planta fue concebida para operar con eficiencia energética y baja huella ambiental, con infraestructura lista para paneles solares, sistemas constructivos que optimizan el consumo de recursos y un diseño alineado con estándares LEED.