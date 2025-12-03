Trelleborg inaugura su primera planta de dispositivos médicos en Costa Rica

Empresas & Management

La nueva planta de manufactura de 10.000 metros cuadrados, ubicada en Evolution Free Zone en Grecia, está diseñada para albergar diversos procesos.

Por revistaeyn.com La multinacional sueca Trelleborg Medical Solutions puso en marcha en Costa Rica su primera planta de manufactura en Centroamérica, un proyecto que consolida la presencia del país dentro del mapa global de producción de tecnología médica y responde al creciente interés de la industria por acercar sus cadenas de suministro mediante estrategias de nearshoring. El complejo, de 10.000 metros cuadrados y ubicado dentro de Evolution Free Zone, en el cantón de Grecia, fue diseñado para operar múltiples procesos especializados: desde moldeo de caucho de silicón líquido y técnicas de dipping, hasta transformación de termoplásticos y ensamblaje de piezas de alta precisión.

Linda Muroski, presidenta de Trelleborg Medical Solutions, destacó que la planta permitirá integrar todas las etapas de producción bajo un mismo techo. “Esto nos ayuda a simplificar la gestión de proveedores, reducir costos y entregar soluciones más robustas y eficientes”, afirmó. La compañía iniciará en los próximos meses un proceso de contratación para puestos directivos y operativos. Las vacantes estarán disponibles en el sitio web de Trelleborg conforme avance la puesta en marcha de la planta. Indiana Trejos, ministra a.i. de Comercio Exterior, subrayó que la llegada de Trelleborg simboliza un respaldo significativo al liderazgo costarricense en la manufactura de tecnología médica.