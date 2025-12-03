Canal de Panamá aspira aumentar 25 % sus ingresos con diversificación de negocios

Centroamérica & Mundo

Los cuatro proyectos que impulsa el Canal confieren confiabilidad a esta ruta de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico y por la que transita alrededor del 6 % del comercio internacional.

Por Agencia EFE El Canal de Panamá aspira a incrementar hasta en 25 % sus ingresos con la diversificación de negocios que impulsa a través de cuatro grandes proyectos, que suman US$8.500 millones de dólares en inversión e involucran la construcción de un gasoducto y de dos nuevos puertos, dijo el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez. Un nuevo embalse -con coste de unos US$1.500 millones- que garantice el recurso hídrico al Canal, el único de agua dulce del mundo; el gasoducto, un nuevo puerto terminal a cada lado de la vía y de un corredor logístico terrestre, representan para esta vía acuática "la posibilidad de un aumento, posiblemente hasta el 20 % o 25 % de sus ingresos", que es la "meta que nosotros aspiramos", declaró Vásquez.

Los ingresos del Canal de Panamá aumentaron un 14,4 % en el año fiscal 2025, respecto al anterior, y alcanzaron los US$5.705 millones, según informó en octubre pasado la administración de la vía interoceánica. El Canal multiplicó sus ingresos a partir de la entrada en servicio a mediados de 2016 de la ampliación, un tercer carril por el que pasan los barco neopanamax con más del triple de carga de los que cruzan las esclusas centenarias, un obra con coste de US$5.500 millones. Los cuatro proyectos que impulsa el Canal confieren confiabilidad a esta ruta de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico y por la que transita alrededor del 6 % del comercio internacional, explicó el administrador en el marco de un encuentro con miembros de la Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y Caribe.