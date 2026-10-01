Centroamérica & Mundo

Trump endurece presión sobre Irán: amenaza con ataques y envía otro portaaviones

Washington refuerza su despliegue militar mientras el presidente considera insuficiente la propuesta iraní de tregua. Las sospechas sobre el incidente de Flydubai y el caso de la base británica de Fairford agregan tensión, aunque la responsabilidad de Teherán no está demostrada públicamente.

Por: Revistaeyn.com En las últimas horas, Estados Unidos elevó la presión sobre Irán con dos señales simultáneas: una amenaza de represalia vinculada al incidente de un avión de Flydubai y el envío de otro grupo de portaaviones hacia Medio Oriente. El movimiento ocurre mientras persisten las diferencias sobre las condiciones para una tregua. Este jueves 1 de octubre, Donald Trump advirtió que Irán será golpeado “muy fuerte” si se confirma su implicación en el incidente del vuelo que se dirigía de Dubái a Tel Aviv. El presidente dijo considerar probable esa conexión, pero reconoció que las autoridades continúan investigándola. La distinción es central: la amenaza está condicionada a una atribución que todavía no ha sido acreditada públicamente. Tampoco equivale al anuncio de una nueva operación militar ya ordenada.

Refuerzo militar en camino

Associated Press informó, citando a un funcionario estadounidense, que alrededor de 9.000 efectivos viajan hacia Medio Oriente a bordo de un conjunto de buques. El despliegue incluye al grupo del portaaviones USS Theodore Roosevelt y al grupo anfibio del USS Makin Island. El Roosevelt podría coincidir con los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington, que ya se encuentran en la región. AP señala que esa coincidencia podría producirse desde finales de octubre. The Wall Street Journal también reportó el envío, aunque situó la llegada de los refuerzos hacia finales de noviembre. Según funcionarios citados por el diario, el movimiento ocurre mientras Trump considera retomar los bombardeos después de las elecciones legislativas estadounidenses. Los reportes coinciden en la dirección del despliegue, pero difieren en su calendario. Por ahora, corresponde hablar de otro portaaviones en tránsito; la presencia simultánea de tres dependerá también de cuánto permanezcan los que ya están desplegados. En términos estratégicos, el refuerzo amplía las opciones de Washington y puede aumentar su capacidad de presión. Por sí solo, no permite concluir qué operación se ejecutará ni cuándo.

Flydubai: una investigación con consecuencias diplomáticas

El incidente ocurrió el miércoles 30 de septiembre en el vuelo FZ1073. Según las autoridades israelíes, uno de los pilotos apuñaló al otro e intentó estrellar el aparato, que finalmente aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita. Mientras Israel lo describe como un acto terrorista, Flydubai ha pedido evitar especulaciones prematuras. La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos anunció un equipo especializado para investigar, incluido un posible trasfondo terrorista. La investigación deberá establecer los motivos, eventuales apoyos y responsabilidades. Una posible motivación terrorista y la participación de un Estado son cuestiones diferentes: confirmar una no demuestra automáticamente la otra. La declaración de Trump eleva las consecuencias políticas del caso, porque vincula el resultado de esa investigación con una posible respuesta militar estadounidense.

Fairford: Londres señala a Irán y Teherán lo niega

El segundo foco de tensión está en la base británica de RAF Fairford, utilizada por fuerzas estadounidenses. El Gobierno del Reino Unido afirmó que existen indicios sólidos de participación iraní en el presunto complot frustrado cerca de las instalaciones. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, rechazó este jueves la acusación. La embajada de Irán en Londres también había negado cualquier implicación. Según EFE, cinco sospechosos detenidos inicialmente fueron posteriormente puestos en libertad bajo fianza.mSe trata, por tanto, de un caso bajo investigación y de una acusación disputada. La información disponible tampoco permite presentar Fairford y Flydubai como operaciones coordinadas.

La propuesta de tregua sigue sin convencer a Trump