Trump endurece presión sobre Irán: amenaza con ataques y envía otro portaaviones

Por: Revistaeyn.com
En las últimas horas, Estados Unidos elevó la presión sobre Irán con dos señales simultáneas: una amenaza de represalia vinculada al incidente de un avión de Flydubai y el envío de otro grupo de portaaviones hacia Medio Oriente.
El movimiento ocurre mientras persisten las diferencias sobre las condiciones para una tregua. Este jueves 1 de octubre, Donald Trump advirtió que Irán será golpeado “muy fuerte” si se confirma su implicación en el incidente del vuelo que se dirigía de Dubái a Tel Aviv.
El presidente dijo considerar probable esa conexión, pero reconoció que las autoridades continúan investigándola. La distinción es central: la amenaza está condicionada a una atribución que todavía no ha sido acreditada públicamente. Tampoco equivale al anuncio de una nueva operación militar ya ordenada.
Refuerzo militar en camino
Associated Press informó, citando a un funcionario estadounidense, que alrededor de 9.000 efectivos viajan hacia Medio Oriente a bordo de un conjunto de buques.
El despliegue incluye al grupo del portaaviones USS Theodore Roosevelt y al grupo anfibio del USS Makin Island. El Roosevelt podría coincidir con los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington, que ya se encuentran en la región.
AP señala que esa coincidencia podría producirse desde finales de octubre. The Wall Street Journal también reportó el envío, aunque situó la llegada de los refuerzos hacia finales de noviembre.
Según funcionarios citados por el diario, el movimiento ocurre mientras Trump considera retomar los bombardeos después de las elecciones legislativas estadounidenses. Los reportes coinciden en la dirección del despliegue, pero difieren en su calendario.
Por ahora, corresponde hablar de otro portaaviones en tránsito; la presencia simultánea de tres dependerá también de cuánto permanezcan los que ya están desplegados.
En términos estratégicos, el refuerzo amplía las opciones de Washington y puede aumentar su capacidad de presión. Por sí solo, no permite concluir qué operación se ejecutará ni cuándo.
Flydubai: una investigación con consecuencias diplomáticas
El incidente ocurrió el miércoles 30 de septiembre en el vuelo FZ1073.
Según las autoridades israelíes, uno de los pilotos apuñaló al otro e intentó estrellar el aparato, que finalmente aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita. Mientras Israel lo describe como un acto terrorista, Flydubai ha pedido evitar especulaciones prematuras.
La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos anunció un equipo especializado para investigar, incluido un posible trasfondo terrorista. La investigación deberá establecer los motivos, eventuales apoyos y responsabilidades.
Una posible motivación terrorista y la participación de un Estado son cuestiones diferentes: confirmar una no demuestra automáticamente la otra. La declaración de Trump eleva las consecuencias políticas del caso, porque vincula el resultado de esa investigación con una posible respuesta militar estadounidense.
Fairford: Londres señala a Irán y Teherán lo niega
El segundo foco de tensión está en la base británica de RAF Fairford, utilizada por fuerzas estadounidenses. El Gobierno del Reino Unido afirmó que existen indicios sólidos de participación iraní en el presunto complot frustrado cerca de las instalaciones.
El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, rechazó este jueves la acusación. La embajada de Irán en Londres también había negado cualquier implicación.
Según EFE, cinco sospechosos detenidos inicialmente fueron posteriormente puestos en libertad bajo fianza.mSe trata, por tanto, de un caso bajo investigación y de una acusación disputada. La información disponible tampoco permite presentar Fairford y Flydubai como operaciones coordinadas.
La propuesta de tregua sigue sin convencer a Trump
La señal más directa sobre el estado de la negociación aparece en una entrevista con TIME, realizada el 28 de septiembre y publicada este jueves.
Trump confirmó que rechazó la propuesta iraní de alto el fuego y mencionó entre sus componentes una oferta para reabrir el estrecho de Ormuz.
Consideró insuficiente el planteamiento. Preguntado sobre la posibilidad de intensificar los bombardeos después de las elecciones de noviembre, respondió que era posible, sin precisar planes operativos.
Estas declaraciones muestran que persiste una distancia sobre las condiciones de un acuerdo. No permiten afirmar que todos los contactos diplomáticos se hayan roto, pero tampoco ofrecen evidencia de una salida pactada próxima.
La lectura geopolítica es que Washington conserva abierta la vía de un acuerdo mientras prepara recursos para una eventual escalada. Los nuevos incidentes pueden dificultar ese margen si las investigaciones confirman responsabilidades; también pueden generar decisiones precipitadas si las sospechas se convierten en conclusiones antes de contar con pruebas.
Para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, el seguimiento importa por sus posibles efectos sobre los combustibles, el transporte y los costos empresariales. La incertidumbre sobre Ormuz y la continuidad del conflicto prolongan la exposición de las economías importadoras de energía.
Los próximos pasos dependerán de tres asuntos: los resultados de las investigaciones, las condiciones que las partes estén dispuestas a negociar y el uso que Washington decida dar a su refuerzo militar.
Con información de EFE, Associated Press, The Wall Street Journal y TIME.