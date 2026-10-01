Expresidente Calderón ve riesgo de “captura del Estado” mexicano por el crimen organizado

Por: EFE

El expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) advirtió este miércoles del riesgo de una “captura del Estado” por parte del crimen organizado y acusó al actual Gobierno de considerar a la oposición, y no a los grupos criminales, como su principal adversario.

“No estamos hablando (...) de un problema meramente de drogas, es riesgo de captura del Estado, que es la verdadera amenaza. El Gobierno debe entender que es el crimen organizado y no la oposición el mayor enemigo del pueblo mexicano”, afirmó el exmandatario durante su participación en el cuarto Foro América Libre, celebrado en Ciudad de México.

Calderón, quien durante su gobierno encabezó la llamada “Guerra contra el narco” que dejó miles de civiles muertos en el país, vinculó su advertencia con la creciente intervención del crimen organizado en la política mexicana.

Como ejemplo, citó la acusación presentada en abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

La Fiscalía estadounidense los acusa de presuntamente conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.

Calderón, quien gobernó México como parte del opositor Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo además que el país está debilitando sus instituciones electorales y judiciales y comparó la situación con otros gobiernos latinoamericanos que calificó de populistas y que ahora, según él, se han recuperado como Argentina y Venezuela.

Horas antes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ironizó durante su conferencia matutina sobre la participación de Calderón en el encuentro, que reúne a organizaciones y dirigentes de la derecha latinoamericana.

“El espurio Calderón hablando de democracia. Así está la derecha mexicana”, afirmó la mandataria.

En su discurso, Calderón llamó además a los partidos opositores a abrirse a una mayor participación ciudadana y reconoció que no atendieron propuestas que planteó antes de las elecciones de 2024 para fortalecer su organización territorial.

“La libertad política no solo puede ser cancelada por el Gobierno, también los partidos, cuando cierran sus puertas a la participación de ciudadanos de buena voluntad”, sostuvo.

Mientras Calderón participaba en el foro, extrabajadores de la extinta empresa pública Luz y Fuerza del Centro se manifestaron frente al hotel de Paseo de la Reforma donde se celebraba el encuentro para repudiar su presencia.

En otra de las protestas contra Calderón, otros extrabajadores de la misma compañía acudieron al Complejo Cultural Los Pinos, antigua residencia oficial de los presidentes mexicanos, donde decapitaron una estatua del exmandatario, en rechazo al decreto con el que su Gobierno extinguió la empresa pública en 2009.