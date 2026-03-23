Trump ordena despliegue de agentes de ICE en aeropuertos

Por revistaeyn.com

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó este domingo que Estados Unidos desplegará a partir de este lunes 23 de marzo a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés), cuyos empleados no cobran sus salarios desde febrero.

En una entrevista con el programa "State of the Union”, de la cadena CNN, Homan aseguró que esta medida ayudará a la TSA "a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por los aeropuertos lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad".

El presidente Donald Trump anunció la medida extraordinaria en una publicación en redes sociales el domingo por la mañana.

El mandatario aseguró que ya instruyó a ICE a apersonarse en aeropuertos este lunes: "Espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho: '¡Prepárense!'", escribió.

Trump había amenazado el sábado con desplegar estas fuerzas si los demócratas no aprobaban el financiamiento a la TSA, al que se oponen como protesta por la agresiva política migratoria del republicano.