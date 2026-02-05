Trump: Se podría usar un enfoque 'un poco más suave' en los operativos migratorios

"Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave", dijo el mandatario en una entrevista con NBC News. "Pero aun así hay que ser firmes", agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha aprendido que se podría usar un enfoque "un poco más suave" en los operativos migratorios, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en medio de las protestas por las redadas en Mineápolis (Minesota) el mes pasado.

No obstante, Trump defendió en la entrevista con el periodista Tom Llamas, presentador del programa NBC Nightly News, su política migratoria al asegurar que se trata de combatir a “criminales muy peligrosos”.

La Casa Blanca enfrentó una serie de críticas, incluso de miembros del partido republicano, tras la muerte a tiros de Renee Nicole Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses de 37 años.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

El deceso de Pretti el pasado 24 de enero encendió aún más las críticas contra el uso de fuerza excesiva de los agentes migratorios.

Trump confirmó en la entrevista en la Oficina Oval que fue suya la iniciativa de retirar unos 700 agentes migratorios de Minesota y la ciudad de Mineápolis, anunciada este miércoles por su zar fronterizo, Tom Homan, tras lograr acuerdos de cooperación con autoridades de esa ciudad.

“Lo hemos logrado. Estamos esperando que nos entreguen a los asesinos que tienen detenidos y a todos los delincuentes, narcotraficantes, a toda la gente mala que permitimos entrar en nuestro país”, advirtió el mandatario.