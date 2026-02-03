Demócratas piden la dimisión de la secretaria de Seguridad y acabar con ICE

"Necesitamos desmantelar el ICE. Y, en el proceso, a la persona que dirige la agencia, bajo cuya supervisión se han cometido estas atrocidades. Debería dimitir o ser destituida", declaró el líder del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, en una rueda de prensa afuera de la sede de la agencia en Washington.

Representantes de varios caucus demócratas en el Congreso de EE.UU. pidieron la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el desmantelamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras la muerte de dos manifestantes en enero en Minesota.

Otros líderes -entre ellos del Caucus Asiático y del Pacífico Americano del Congreso, el Caucus Negro del Congreso y el Caucus de Mujeres Demócratas- exigieron también un juicio político contra la secretaria de Seguridad, muy cuestionada tras los sucesos en Mineápolis (Minesota).

Durante la protesta, corearon 'Noem debe irse' y mostraron pancartas con el mensaje 'Sacar al ICE de nuestras ciudades'.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Por su parte, Espaillat celebró la decisión de una jueza federal que ha prohibido temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impedir que los miembros del Congreso visiten los centros de detención de inmigrantes sin previo aviso.

"Vamos a poder ejercer nuestras responsabilidades y deberes de supervisión sin ningún tipo de impedimento ni presión por parte del ICE o de la secretaria", subrayó.

El miembro del Comité de Asuntos Exteriores Joaquín Castro se mostró aliviado por la liberación el pasado domingo de Liam Conejo, niño ecuatoriano de cinco años, y su padre, que estaban detenidos desde el 22 de enero en Mineápolis, pero denunció que muchos más menores y familias permanecen en el mismo centro de detención de ICE.