Trump revela construcción de bunker militar bajo salón de baile de Casa Blanca

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La obra inició con un costo de unos US$200 millones, pero ha ido subiendo en las revisiones de diseño hasta alrededor de US$400 millones.

Por: Agencias El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que las Fuerzas Armadas su país construyen un enorme “complejo militar” debajo de su polémico proyecto de Salón de Baile, en el ala Este de la Casa Blanca. “Las Fuerzas Armadas están construyendo un gran complejo debajo del salón de baile; esto ha salido a la luz recientemente debido a una demanda estúpida que se presentó”, declaró Trump este domingo a los periodistas a bordo del Air Force One. La “obra está en construcción y vamos muy bien”, añadió el Presidente. Trump explicó que el Salón de Baile se va a convertir en “cubierta” para el complejo que se está construyendo debajo.

“Tenemos cristales totalmente blindados; tenemos techos y cubiertas a prueba de drones”, detalló mientras mostraba los planos arquitectónicos. “Desafortunadamente, vivimos en una época en la que eso es algo bueno”, agregó Trump, en medio de la guerra que EE.UU. e Israel lanzaron contra Irán. ¿Era el Salón de Baile de la Casa Blanca un secreto militar? La semana pasada, Trump señaló que la construcción del salón de baile incluía un componente de seguridad nacional que “se suponía debía permanecer en secreto”. “Ahora ya no es ningún secreto; los militares lo deseaban más que nadie”, dijo Trump el jueves durante una reunión de gabinete. Desde que el presidente comenzó las obras de demolición de toda el Ala Este para realizar el proyecto, historiadores y organizaciones de conservación han denunciado las apresuradas obras en un área con importante valor histórico y simbólico por no haberse abordado con suficiente aviso, ni contar con el aval de los legisladores.