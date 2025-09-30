¿Por qué YouTube pagará US$24,5 millones a Trump?

POR EFE

YouTube acordó este lunes pagar 24,5 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la suspensión de su cuenta en enero de 2021 luego del asalto al Capitolio estadounidense.

Del total del acuerdo anunciado por la plataforma de vídeos, 22 millones de dólares serán destinados por Trump a la organización Trust for the National Mall, con el fin de financiar la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.

Los 2,5 millones restantes se distribuirán entre otros demandantes que también acusaron a YouTube de censura.