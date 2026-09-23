S&P ratifica a Panamá el grado de inversión BBB- con perspectiva estable

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La calificadora proyecta que el crecimiento del PIB de Panamá rondará el 4,5 % este 2026, y el 4 % entre el 2027 y el 2029, impulsado por el Canal de Panamá, la construcción privada, el transporte aéreo y el turismo.

Por Agencia EFE La calificadora S&P Global Ratings ratificó el grado de inversión a Panamá de BBB- con perspectiva estable, dada "la continuidad de las políticas económicas y reducción del déficit fiscal para el 2026 y 2027, que permitirán estabilizar la carga de la deuda e intereses", informó el Gobierno panameño. "La ratificación confirma que la prudencia y la disciplina financiera dan resultados. Con una gestión proactiva de la deuda seguimos fortaleciendo la confianza en Panamá, condición indispensable para acelerar el crecimiento y generar empleos bien remunerados", declaró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, "S&P Global Ratings reconoce el compromiso y capacidad de la Administración para estabilizar la posición fiscal de Panamá: tras la reforma de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en el 2024, el Gobierno ha logrado sus metas mediante mayor eficiencia recaudatoria y racionalización del gasto, y la reforma del sistema pensiones de marzo de 2025 fue un logro político y fiscal de primer orden". El texto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que la calificadora proyecta que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Panamá rondará el 4,5 % este 2026, y el 4 % entre el 2027 y el 2029, impulsado por el Canal de Panamá, la construcción privada, el transporte aéreo y el turismo. La agencia S&P también destaca "que la disminución de las primas de riesgo le permitió a Panamá acceder a los mercados internacionales en febrero de 2026, operación enmarcada en la estrategia de gestión de pasivos de la República", agregó la cartera económica. Además de S&P, también Moody's otorga grado de inversión a Panamá (Baa3 con perspectiva negativa).