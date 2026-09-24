Presidente de Honduras fortalece agenda de cooperación e inversión

Con el propósito de ampliar la cooperación internacional, promover nuevas inversiones y generar condiciones para el desarrollo, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, continúa sosteniendo en Nueva York encuentros de alto nivel como parte de su agenda en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Uno de los principales encuentros fue la reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, con quien abordó las prioridades de Honduras y las posibilidades de fortalecer el acompañamiento de Naciones Unidas en áreas vinculadas al desarrollo, la seguridad, la inversión y la generación de oportunidades.

La agenda de Asfura, también incluyó un encuentro con representantes del Atlantic Council, durante el cual se analizaron oportunidades para Honduras en materia de inversión, energía, seguridad y cooperación internacional, con énfasis en la búsqueda de alianzas que contribuyan al desarrollo económico del país.