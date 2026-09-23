Honduras habilita plataforma para optar a empleos temporales en el extranjero

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El mecanismo permite a los hondureños incorporarse a una base de datos que posteriormente puede ser consultada por empresas extranjeras que requieren trabajadores en diferentes sectores.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Honduras habilitó una nueva plataforma digital para que los ciudadanos interesados en acceder a oportunidades de trabajo temporal fuera del país puedan registrarse en el Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero (PTTE), administrado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS). El mecanismo permite a los hondureños incorporarse a una base de datos que posteriormente puede ser consultada por empresas extranjeras que requieren trabajadores en diferentes sectores. La inscripción se realiza en línea y es gratuita, por lo que los aspirantes no necesitan recurrir a gestores o intermediarios para completar el proceso.

La plataforma oficial del PTTE permite completar el registro y proporcionar información personal, documentos de identificación y antecedentes laborales. Entre los requisitos establecidos se encuentran ser hondureño, residir actualmente en Honduras y tener más de 21 años. Los interesados también deben saber leer y escribir, no contar con antecedentes penales o policiales y cumplir con las condiciones migratorias establecidas por el programa. Asimismo, deben acreditar experiencia laboral en al menos una de las áreas en las que desean aplicar, mediante constancias u otros documentos que permitan verificar la información proporcionada. El programa contempla oportunidades vinculadas con sectores como agricultura, construcción, hotelería, restaurantes, servicios, mantenimiento y otras actividades, dependiendo de las solicitudes que presenten las compañías extranjeras.