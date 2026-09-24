Costa Rica: ICE recibe US$300 millones para fortalecer la transición energética

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Esta nueva etapa de cooperación contempla el financiamiento por US$200 millones del BEI y US$100 millones de la AFD, destinados a respaldar el plan de inversión del ICE para fortalecer las redes de transmisión y distribución, así como la generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

Por revistaeyn.com El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) suscribieron una cooperación de financiamiento por US$300 millones orientada a fortalecer la resiliencia, modernización y sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) costarricense. Esta nueva etapa de cooperación contempla el financiamiento por US$200 millones del BEI y US$100 millones de la AFD, destinados a respaldar el plan de inversión del ICE para fortalecer las redes de transmisión y distribución, así como la generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

Marco Acuña, presidente de Grupo ICE, manifestó que “el liderazgo internacional de Costa Rica en generación eléctrica renovable, nuestras finanzas saludables y una cartera de proyectos activa abren las puertas para que países amigos destinen recursos en la renovación de nuestra Sistema Eléctrico Nacional”. “Hemos lanzado el primer proyecto de la AFD en Costa Rica relacionado con la infraestructura eléctrica, que se implementa bajo el formato "Team Europe" y, además, la empresa francesa eléctrica EDF international network beneficiará a los equipos del ICE, con mejoras concretas, como la instalación subterránea de cables eléctricos”, afirmó Nicolas Forissier, ministro delegado de Francia. Esta colaboración es una articulación europea más amplia que contempla la Agenda de Inversiones Global Gateway y el Plan de Fortalecimiento del Mercado Eléctrico Regional (MER), en el cual Costa Rica es un miembro clave.