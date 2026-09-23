El Salvador: Costo de la canasta básica aumenta un 5,6 % en agosto

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Las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el costo mensual de los alimentos básicos pasó de US$250,79 en agosto de 2025 a US$264,73 en el mismo mes de 2026 en las zonas urbanas, un alza de US$13,94.

Por Agencia EFE El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador, país con un salario mínimo de US$408,80, se elevó aproximadamente un 5,6 % en agosto en las ciudades, al situarse en unos US$264,73, en comparación con el mismo lapso del año anterior, en medio de la grave sequía por El Niño. Las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el costo mensual de los alimentos básicos pasó de US$250,79 en agosto de 2025 a US$264,73 en el mismo mes de 2026 en las zonas urbanas, un alza de US$13,94.

En la zona rural el costo de la canasta básica alcanzó los US$189,4 el año pasado y llegó a US$189,63 en la actualidad, apenas un incremento del 0,23 dólares, a pesar de que el país ha enfrentado una sequía principalmente en las zonas rurales, donde se producen la mayoría de granos básicos. Se estima que el fenómeno de El Niño pueda afectar a El Salvador en la producción de cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre. La canasta básica alimentaria incluye el pan, tortillas de maíz, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros. Según las cifras oficiales, cuando el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó al poder en junio de 2019 el precio de la canasta básica urbana era de US$202,37 y la rural de US$144,43, con lo que el precio actual es un 30,83 % y 31,29 % más alto, respectivamente.