Centroamérica & Mundo

Turismo internacional podría inyectar US$3.500 millones a la economía salvadoreña, según proyección

El Ministerio de Turismo proyecta que al cierre del 2025 más de cuatro millones de turistas internacionales ingresen al país. Cada turista internacional se queda un promedio de siete a nueve noches en El Salvador, por arriba de las tres a cinco noches con las que pernoctaban hace algunos años.

    FOTO E&N
2025-12-10

Por revistaeyn.com

El Salvador sigue apostando por el turismo para hacer crecer su economía. Muestra de ello es la más reciente proyección del Ministerio de Turismo (Mitur), que prevé que las divisas generadas por los visitantes internacionales superen los US$3.500 millones al cierre de 2025.

“Calculamos que vamos a obtener más de US$3.500 millones sobre ingreso de divisas del sector turístico, convirtiéndose en uno de los más pujantes y aportando al producto interno bruto alrededor de un 10 %”, señaló Morena Valdez, como titular de la entidad.

En una entrevista televisiva, la funcionaria aseguró que este ingreso a la economía salvadoreña será el resultado de la visita de cuatro millones de turistas internacionales. Actualmente suman 3,6 millones los visitantes.

Centroamérica muestra un 'dinamismo extraordinario' en turismo, dice ONU

De cumplirse las previsiones, las divisas por turistas internacionales incrementarían en un 2,6 % en comparación con los US$3.410 millones que el gobierno aseguró que recibió entre enero y diciembre de 2024.

El Salvador sigue promocionando sus playas, montañas y otros lugares para animar a los extranjeros a pasar las fiestas en este país. Se suman a las atracciones tradicionales la Villa Navideña del Centro Histórico y otros puntos de la época.

