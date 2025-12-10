Turismo internacional podría inyectar US$3.500 millones a la economía salvadoreña, según proyección

Por revistaeyn.com

El Salvador sigue apostando por el turismo para hacer crecer su economía. Muestra de ello es la más reciente proyección del Ministerio de Turismo (Mitur), que prevé que las divisas generadas por los visitantes internacionales superen los US$3.500 millones al cierre de 2025.

“Calculamos que vamos a obtener más de US$3.500 millones sobre ingreso de divisas del sector turístico, convirtiéndose en uno de los más pujantes y aportando al producto interno bruto alrededor de un 10 %”, señaló Morena Valdez, como titular de la entidad.

En una entrevista televisiva, la funcionaria aseguró que este ingreso a la economía salvadoreña será el resultado de la visita de cuatro millones de turistas internacionales. Actualmente suman 3,6 millones los visitantes.