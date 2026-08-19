Venezuela: economía crece 7,14% en el segundo trimestre de 2026

Por: EFE

El Banco Central de Venezuela (BCV) indicó que la actividad no petrolera aumentó un 5,79% en el segundo trimestre de 2026, un año marcado por una mayor apertura en sectores como el petrolero, el minero y el eléctrico en medio de una estrecha colaboración entre Caracas y Washington.

Así, el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo acumula 21 trimestres continuos de crecimiento, aseguró el organismo emisor en una nota de prensa.

Según la institución, todos los sectores crecieron entre los meses de abril y junio, sobre todo, actividades financieras y de seguros, que aumentó un 26,26%, y construcción, con un alza del 16,11%.

El BCV señaló que la actividad no petrolera se vio favorecida por "una mayor venta de divisas para la producción nacional y por la sinergia entre las actividades económicas".

Pese al crecimiento, sindicalistas y trabajadores de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en el país, donde el sueldo mínimo y la pensión equivalen hoy a unos 16 centavos al mes a la tasa oficial, cuando la canasta alimentaria para una familia de cinco personas supera los US$700, según estimaciones independientes.