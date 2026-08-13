Venezuela: al fin, activos en exterior regresarían para auxiliar a ciudadanos

Por: Revistaeyn.com-Agencias
El Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, acordaron este miércoles, en el cierre del primer ciclo de diálogo, recuperar "activos de reserva internacional" del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.
En un comunicado conjunto, leído por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por Figuera, se establece que ambas partes concentrarán esfuerzos para promover la recuperación de estos activos.
Asimismo, acordaron crear mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de estos recursos, "para garantizar el bienestar de todos los afectados".
En julio pasado, Rodríguez dijo que se estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por el desastre.
El diputado dijo entonces que la jefa de Estado encargada, Delcy Rodríguez, envió cartas a otros países donde "se encuentra activos retenidos que pertenecen a Venezuela", y que, además», estaba desarrollando "todo ese proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido".
La jefa de Estado también envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro "retenido" en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos en el proceso de recuperación.
En 2023, el Gobierno chavista aseguró que Venezuela tiene 31 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra, equivalentes a unos US$1.950 millones, debido a cuestionamientos de la Justicia británica sobre la legitimidad del presidente depuesto Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por Estados Unidos.
Pese al reciente alivio de sanciones por parte de la Casa Blanca, persisten restricciones estructurales y continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA en EE.UU.
Lo que el chavismo derivó a PODEMOS, en España
Hoy, los acuerdos entre la oposición y el gobierno de transición de Venezuela buscan recuperar activos en el extranjero, pero esta circunstancia (urgida por los desastres sociales y económicos que dejaron los terremotos) tiene antecedentes que se remontan al chavismo, los cuales, de no haber ocurrido, permitirían hoy al país enfrentar los desastres naturales de modo diferente.
En efecto, si bien no existe ninguna prueba judicial ni sentencia que demuestre que el régimen chavista haya desviado dinero para financiar directamente al partido político Podemos (España), la justicia española y diversas investigaciones periodísticas han documentado que el gobierno chavista de Venezuela pagó entre 3,7 millones y 7 millones de euros a la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) entre los años 2002 y 2012. Esta entidad sirvió como el núcleo e intelectualidad de origen de los líderes que posteriormente fundaron el partido en 2014.
Sin embargo, el partido español Podemos es apenas una punta del iceberg, y uno de los pocos aliados del régimen chavista que sigue con poder. Según Transparencia Internacional Venezuela, el chavismo derivó fondos públicos hacia al menos 21 países, de acuerdo con las investigaciones judiciales por tramas de desfalco y lavado de dinero sistematizadas por la organización civil.
Si se incluye el financiamiento geopolítico y las donaciones oficiales que realizó Hugo Chávez durante la bonanza petrolera, el dinero estatal venezolano llegó a más de 40 países en todo el mundo.