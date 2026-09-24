Ciberataques a sistemas industriales causan pérdidas de hasta US$500.000 por hora

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Un nuevo reporte de Honeywell Technologies estima que los incidentes más significativos de ciberseguridad en tecnología operativa (OT) provocan, en promedio, 16.2 horas de inactividad.

Por revistaeyn.com La creciente conexión entre sistemas industriales, dispositivos inteligentes y redes corporativas está elevando el costo de los ciberataques para las empresas de infraestructura crítica. Un nuevo reporte de Honeywell Technologies estima que los incidentes más significativos de ciberseguridad en tecnología operativa (OT) provocan, en promedio, 16.2 horas de inactividad, con pérdidas que pueden alcanzar US$500,000 por cada hora de interrupción.

El dato forma parte del Reporte de Referencia de Ciberseguridad de Tecnología Operativa (OT) 2026 de Honeywell, elaborado a partir de una encuesta a más de 600 líderes de ciberseguridad industrial a nivel mundial. Aunque 88 % de los encuestados considera maduros sus programas de ciberseguridad OT, solamente 21 % afirma contar con un inventario completo de sus activos operativos. La situación también se refleja en la integración de las herramientas de vigilancia. Apenas 33 % de las organizaciones ha integrado completamente la tecnología OT en un centro de operaciones de seguridad centralizado, mientras que solo 20 % monitorea de manera continua dispositivos IoT conectados, entre ellos cámaras y sensores. “A medida que las amenazas cibernéticas afectan cada vez más las operaciones físicas, la resiliencia depende de extender la ciberseguridad a todos los sistemas conectados que respaldan la disponibilidad operativa y la continuidad del negocio”, afirmó Jim Masso, presidente y CEO de Process Automation de Honeywell Technologies.