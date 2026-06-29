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Wall Street, la guerra y el empleo: EE.UU. está escribiendo una nueva lógica económica

Los tres motores ya no reaccionan de la misma manera ante las mismas noticias, un fenómeno que obliga a replantear cómo se interpreta hoy el desempeño de la mayor economía del mundo.

Por: Revistaeyn.com Interpretar la economía de Estados Unidos, hasta antes del inicio de la Guerra de Medio Oriente, incluía monitorear una serie de indicadores que por décadas tuvieron alguna lógica racional y previsible. Si Wall Street subía, el empleo crecía y el petróleo permanecía estable, el diagnóstico era claro: la economía avanzaba con fuerza. Hoy esa lógica dejó de funcionar. Mientras los mercados financieros viven pendientes del futuro de la inteligencia artificial, Medio Oriente continúa condicionando la estabilidad energética global y la economía real de Estados Unidos mantiene una resiliencia que pocos anticipaban hace apenas unos meses. Son tres historias que conviven, pero que ya no avanzan al mismo ritmo. Más que una economía dividida, Estados Unidos parece haber entrado en una nueva etapa en la que los mercados financieros, la geopolítica y la actividad productiva responden a incentivos diferentes. Comprender esa nueva lógica resulta hoy más importante que seguir un único indicador.

Una economía que desafía los pronósticos

El consenso de analistas llegó a anticipar distintos riesgos para 2025 y 2026: una desaceleración producto de las tasas de interés elevadas, un deterioro del consumo, el impacto de los conflictos internacionales o un repunte persistente de la inflación. Sin embargo, el escenario que finalmente emergió fue distinto. La creación de empleo continúa mostrando solidez, el consumo privado sigue sosteniendo buena parte de la actividad económica y las empresas mantienen elevados niveles de inversión, especialmente en infraestructura vinculada a la inteligencia artificial. Incluso las tensiones geopolíticas de los últimos meses, marcadas por los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y la volatilidad del precio del petróleo, no lograron alterar de forma permanente esa dinámica. Cada episodio de tensión generó movimientos inmediatos en los mercados, pero una vez disminuido el riesgo de escalada, los inversores volvieron rápidamente a concentrarse en los fundamentos económicos.

Wall Street está jugando otro partido

Si la economía real ofrece señales relativamente tranquilizadoras, Wall Street enfrenta un debate completamente diferente. Las grandes preguntas ya no giran alrededor de una eventual recesión, sino sobre la velocidad con la que las grandes tecnológicas están invirtiendo en inteligencia artificial y si ese enorme gasto terminará justificando las valoraciones actuales del mercado. El auge de fabricantes de semiconductores y proveedores de infraestructura para centros de datos ha convivido, paradójicamente, con un desempeño más irregular de algunas de las mayores compañías tecnológicas, precisamente porque son ellas quienes están realizando las inversiones más cuantiosas. En otras palabras, el mercado bursátil dejó de reflejar únicamente la salud de la economía estadounidense y comenzó a descontar el éxito —o el fracaso— del mayor ciclo de inversión tecnológica de las últimas décadas.

La guerra ya no explica todo