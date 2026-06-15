Mercados celebran paz entre EE.UU. e Irán: cae petróleo y Wall Street marca récord

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La primera jornada bursátil tras el anuncio del acuerdo preliminar entre Washington y Teherán dejó una señal inequívoca: los inversores interpretan el fin de la guerra como un factor positivo para el crecimiento global. El petróleo registró su mayor caída en meses, Wall Street alcanzó nuevos máximos y los mercados comenzaron a descontar un escenario de menor presión inflacionaria.

Por: Revistaeyn.com La primera reacción de los mercados financieros al acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán fue contundente: los inversores apostaron por activos de riesgo, el petróleo se desplomó y Wall Street cerró una de sus mejores jornadas del año. Tras semanas marcadas por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y el temor a una interrupción prolongada del suministro energético mundial, el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz generó un fuerte alivio en los mercados globales. La reacción más visible se produjo en el mercado petrolero. Los futuros del crudo estadounidense cerraron con una caída de 4,9 %, alcanzando su nivel más bajo desde marzo, mientras los operadores comenzaron a descontar una normalización gradual de los flujos energéticos provenientes de la región. La importancia del movimiento no es menor. Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, por lo que cualquier riesgo de interrupción suele traducirse en aumentos inmediatos de los precios energéticos y en mayores presiones inflacionarias.

Wall Street vuelve a máximos

El alivio en el mercado energético impulsó una fuerte recuperación bursátil en Estados Unidos. El índice Nasdaq lideró las ganancias con un salto de 3,07%, su mayor avance diario desde finales de marzo, mientras que el Dow Jones alcanzó un nuevo récord de cierre y el S&P 500 avanzó 1,65%. Las acciones tecnológicas fueron las principales beneficiadas. El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) subió más de 5% y alcanzó máximos históricos, impulsado por el repunte de empresas vinculadas a inteligencia artificial y centros de datos. Nvidia avanzó 3,5 % y Micron se disparó más de 10 % después de que varias firmas de análisis elevaran sus precios objetivo. Según Gene Goldman, director de inversiones de Cetera Investment Management, el mercado está reaccionando a una combinación de factores favorables. "Los mercados suben en un típico rally de alivio. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán está provocando una fuerte caída del petróleo, lo que reduce los temores inflacionarios y anima a los inversores a volver a activos de riesgo como la tecnología", explicó.

Ganadores y perdedores

La caída del petróleo reconfiguró rápidamente los sectores ganadores de la jornada. Las aerolíneas y compañías de cruceros, altamente sensibles a los costos energéticos, registraron importantes avances. United Airlines ganó 3,9 %, mientras Norwegian Cruise y Carnival avanzaron 3,7 % y 3,2 %, respectivamente. En contraste, el sector energético fue el único gran perdedor del día. El índice energético del S&P 500 retrocedió 3,6 % ante la expectativa de menores precios del crudo y menores márgenes para las petroleras. La reducción de la volatilidad también reflejó el cambio de ánimo. El índice VIX, considerado el principal termómetro del miedo en Wall Street, registró su tercera caída consecutiva tras haber alcanzado máximos de más de dos meses durante la escalada bélica.

Más que una reacción de corto plazo

Para los mercados, el acuerdo tiene implicaciones que van más allá del conflicto. La principal lectura es que un petróleo más barato podría aliviar una de las mayores preocupaciones de los bancos centrales: la inflación. Durante las últimas semanas, el encarecimiento del crudo había vuelto a encender temores sobre una nueva ola inflacionaria global justo cuando las principales economías intentaban consolidar el proceso de desinflación iniciado en 2025. Con los precios energéticos retrocediendo, los inversores consideran que la Reserva Federal gana margen para mantener estables las tasas de interés y evitar nuevos endurecimientos monetarios. La expectativa cobra especial relevancia porque la Fed celebrará esta semana una de sus reuniones más observadas desde el cambio de liderazgo que llevó a Kevin Warsh a reemplazar a Jerome Powell al frente del banco central estadounidense.

¿Un punto de inflexión para la economía global?