Falleció José Carmelo Torrebiarte: su legado trasciende generaciones

Por: Revistaeyn.com (Con información de Christa Bollman)

Este domingo 28 de Junio el empresariado centroamericano despide a una de sus figuras más representativas. Falleció José Carmelo Torrebiarte Lantzendorffer, líder de Calzado Cobán, ex presidente de Fundesa y referente de una generación de empresarios que entendieron que construir empresa también significaba construir instituciones, generar empleo y apostar por el desarrollo de largo plazo.

Su historia estuvo profundamente ligada a la de Calzado Cobán, una compañía cuya trayectoria resume buena parte de la evolución industrial de Guatemala.

Lo que comenzó en 1914 como una pequeña tenería en San Cristóbal Verapaz terminó convirtiéndose, bajo el liderazgo de la familia Torrebiarte, en una empresa que durante más de un siglo ha calzado a millones de personas dentro y fuera del país, exportando a Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, México, el Caribe y Europa.

Pero quienes conocieron a José Carmelo Torrebiarte coinciden en que su mayor legado no fue únicamente el crecimiento empresarial. Fue la manera en que entendía el papel de la empresa.

Cuando asumió la conducción del negocio familiar tras el fallecimiento de su padre, tomó responsabilidad sobre prácticamente todas las áreas estratégicas: operaciones, finanzas, exportaciones, mercadeo, compras y desarrollo del talento humano.

Bajo su conducción, Calzado Cobán consolidó su presencia regional, fortaleció su capacidad exportadora y mantuvo una apuesta constante por producir desde Guatemala, particularmente desde Alta Verapaz.

Su visión siempre estuvo ligada al desarrollo de las regiones. Durante años defendió la necesidad de impulsar la manufactura fuera de la capital como una herramienta para generar movilidad social, crear oportunidades y reducir la migración forzada hacia las grandes ciudades o hacia el exterior.

Para Torrebiarte, llevar industria a la provincia era mucho más que una decisión empresarial: era una responsabilidad con el país.

Esa convicción también quedó reflejada en la expansión del Grupo Cobán hacia nuevos negocios, especialmente el desarrollo inmobiliario, donde proyectos como Plaza Magdalena transformaron a Cobán en un nuevo polo comercial y de servicios para el norte de Guatemala.