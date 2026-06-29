Honduras captó US$213,4 millones en IED a marzo, pese a salidas de capital

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El primer trimestre de 2026 dejó un desempeño positivo para la inversión extranjera directa (IED) en Honduras, impulsado principalmente por la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas en el país.
De acuerdo con cifras preliminares del Banco Central de Honduras (BCH), entre enero y marzo, el país captó flujos de inversión extranjera directa por US$213.4 millones.
El principal motor de la IED fue la reinversión de utilidades, que alcanzó US$445.3 millones, equivalente a un incremento interanual del 50.6 % respecto al mismo período de 2025. Este componente concentró las mayores aportaciones provenientes de las actividades financieras y de seguros, comercio, restaurantes y hoteles, así como de la industria manufacturera.
En tanto, las acciones y otras participaciones de capital sumaron US$8.3 millones, un aumento de US$7 millones frente al primer trimestre del año anterior. Dentro de este rubro sobresalieron las inversiones dirigidas a la explotación de minas y canteras, señala el BCH.
No obstante, el desempeño positivo fue parcialmente compensado por las transacciones de otro capital, relacionadas con el endeudamiento entre empresas vinculadas, que registraron una salida neta de US$240.2 millones.
El BCH explicó que este comportamiento respondió principalmente a la acumulación de activos financieros, como créditos comerciales y cuentas por cobrar, de empresas con inversión extranjera domiciliadas en Honduras frente a compañías relacionadas en el exterior. Gran parte de estas operaciones estuvo vinculada a exportaciones de bienes aún pendientes de cobro, especialmente en firmas de la industria de bienes para transformación o maquila.
Por actividad económica, el mayor flujo de inversión a Honduras se concentró en la actividad financiera y de seguros, que recibió US$156.1 millones, seguida por el sector de comercio, hoteles y restaurantes, con US$94.2 millones, donde destacaron las inversiones relacionadas con la comercialización de combustibles.
La industria manufacturera también mostró un desempeño favorable al captar US$67.9 millones, impulsada principalmente por empresas dedicadas al beneficiado de café.
En contraste, la industria de bienes para transformación (maquila) registró una contracción de US$140 millones, mientras que el sector de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones reportó una disminución de US$32.5 millones, como consecuencia de las operaciones financieras entre empresas vinculadas y el incremento de cuentas por cobrar en el exterior.
En cuanto al origen de los recursos, los datos preliminares indican que los principales flujos de inversión a Honduras provinieron de Colombia, Panamá, Guatemala y Bermudas, dirigidos principalmente hacia las actividades financieras y de seguros, así como al transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, según el reporte del BCH.
Asimismo, los inversionistas de Asia y Oceanía realizaron aportes netos enfocados principalmente en la industria manufacturera y el transporte.
Por el contrario, la región de Norteamérica registró una salida neta de inversión, atribuida al aumento de activos financieros de empresas textiles con inversión extranjera que mantienen cuentas y documentos por cobrar con compañías relacionadas radicadas principalmente en Estados Unidos, un comportamiento que incidió en el balance general de la IED durante el inicio de 2026.