Honduras captó US$213,4 millones en IED a marzo, pese a salidas de capital

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El principal motor de la IED fue la reinversión de utilidades, que alcanzó US$445.3 millones, equivalente a un incremento interanual del 50.6 % respecto al mismo período de 2025.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El primer trimestre de 2026 dejó un desempeño positivo para la inversión extranjera directa (IED) en Honduras, impulsado principalmente por la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas en el país. De acuerdo con cifras preliminares del Banco Central de Honduras (BCH), entre enero y marzo, el país captó flujos de inversión extranjera directa por US$213.4 millones.

El principal motor de la IED fue la reinversión de utilidades, que alcanzó US$445.3 millones, equivalente a un incremento interanual del 50.6 % respecto al mismo período de 2025. Este componente concentró las mayores aportaciones provenientes de las actividades financieras y de seguros, comercio, restaurantes y hoteles, así como de la industria manufacturera. En tanto, las acciones y otras participaciones de capital sumaron US$8.3 millones, un aumento de US$7 millones frente al primer trimestre del año anterior. Dentro de este rubro sobresalieron las inversiones dirigidas a la explotación de minas y canteras, señala el BCH. No obstante, el desempeño positivo fue parcialmente compensado por las transacciones de otro capital, relacionadas con el endeudamiento entre empresas vinculadas, que registraron una salida neta de US$240.2 millones. El BCH explicó que este comportamiento respondió principalmente a la acumulación de activos financieros, como créditos comerciales y cuentas por cobrar, de empresas con inversión extranjera domiciliadas en Honduras frente a compañías relacionadas en el exterior. Gran parte de estas operaciones estuvo vinculada a exportaciones de bienes aún pendientes de cobro, especialmente en firmas de la industria de bienes para transformación o maquila.